Te juro... ¡Viene Samo a Hermosillo!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Samuel Parra Cruz, mejor conocido como Samo, tuvo un exitoso inicio en su carrera artística como parte de la afamada agrupación Camila, la cual abandonó desde el 2013 para perseguir su sueño como solista.



Después de ese periodo de aprendizaje y crecimiento, el cantante se está apoderando de las listas de popularidad en música y ahora está listo para regresar a Sonora, por primera vez como solista, para cantar en el marco del concierto Con Todo Amor Soriana 92.3FM, que se llevará a cabo mañana jueves 6 de abril a las 21:00 horas en Expo Fórum.



"La verdad es que Amor 92.3 FM siempre ha sido una de las estaciones que ha apoyado mi carrera desde el principio y siempre están sonando mi música y va a ser un placer ir con el público de Hermosillo y poder cantar con ustedes por primera vez como solista", dijo Samo en exclusiva para EL IMPARCIAL.



El cantante adelantó un poco sobre el repertorio que estará cantando mañana jueves en el concierto, dentro del cual sobresalen algunos temas desu nuevo disco que saldrá a la venta el próximo 5 de mayo.



"Por supuesto que ‘Sin ti’ será parte del repertorio que voy a cantar y recordaré con el público algunas canciones que canté hace muchos años y ‘Te juro’, que es un sencillo nuevo que estoy promocionando.



Este último es un dueto que hice con Alejandra Guzmán, que es una cantante que admiro muchísimo y que será parte de este próximo disco que está a punto de salir a la venta en físico y plataformas digitales", comentó.



"Se llamará ‘Eterno’ y se lanzará este 5 de mayo y en él experimento nuevos sonidos y trabajo con nuevos productores. Me emociona mostrarle al público este material nuevo, porque a veces la industria vemos por sencillos nada más en radio, pero yo quise arriesgarme y sacar el disco completo porque para mí es importante contarle a todos lo que he vivido a lo largo de este tiempo que no he hecho algo inédito", continuó.



El artista detalló que el desamor será el protagonista de este material inédito, donde se enfocó principalmente en la composición de temas que le hagan abrir su corazón hacia sus seguidores para contar su historia y las experiencias personales que vivió en su vida, así como transmitir un mensaje de cariño y trascendencia a través de algunos de sus temas.



"El desamor siempre estará presente en mis canciones. La verdad es que me gusta contar bien con el público las cosas que vivo detrás del escenario en mi vida personal a través de las canciones que escribo y creo que cada una tiene una dosis de experiencias propias, de lágrimas, de desilusión, de amor y más. Por ejemplo tengo un tema llamado ‘Por ti’, que es un tema más alegre, también está ‘Eterno’, que hace conciencia y habla de cómo trascender en la vida", finalizó.



No olvides que el concierto de Con Todo Amor Soriana 92.3 FM es gratuito, así que ve a recoger tus pases a las instalaciones de Grupo Acir en Navarrete 76 A Colonia Valle Escondido en horario de 7:00 a 21:00 horas.



No dejes de sintonizar la estación para adquirir tus pases dobles para la sección VIP.