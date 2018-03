Eiza González responde así a las críticas tras el Óscar

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La actriz Eiza González apareció el domingo en la ceremonia del Óscar para presentar dos categorías.



Para la cita eligió un vestido amarillo de la marca Ralph Lauren que fue ampliamente comentado. Memes de Eiza con escudos o algunas marcas circularon en Twitter y Facebook.



Hace un par de horas, Eiza respondió a los comentarios que se han hecho sobre ella y escribió en su cuenta de Twitter:



"Oigan. Yo estoy muy orgullosa de ser una mujer 100% Mexicana ahí anoche, ojalá nos apoyáramos un poquito más entre mexicanos. Yo no veo a la gente de otros países siendo atacados por su misma gente. Juntos somos más fuertes. En fin orgullosísima de todos los mexicanos ayer".



Poco después escribió otro mensaje donde expresó:

"Amo a México y me dio mucho gusto escuchar a la gente cómo respeta y admira nuestra cultura y nuestro talento, verdaderamente la percepción de México, por lo menos en nuestra industria, es muy positiva y eso me motivó muchísimo, sobre todo en este momento político divisorio".