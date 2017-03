Emma Watson responde a polémica por foto sin sostén

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Emma Watson apareció la semana pasada en la revista “Vanity Fair” en una imagen donde mostró gran parte de su pecho, pues posó sin sostén.



La imagen sorprendió, pues la actriz británica nunca se ha caracterizado por aparecer en fotografías sensuales.



En redes sociales fue criticada por considerar que con esa imagen estaba fallando al discurso feminista que promueve.



Sin embargo, la actriz respondió en una reciente entrevista, de la que hace eco “Mirror”, a la polémica surgida.



“El feminismo es acerca de darles oportunidad a las mujeres. El feminismo no es un palo para golpear a otras mujeres. Es acerca de la libertad, la liberación. Es acerca de la igualdad”, explicó Watson.



“Realmente no sé qué tienen que ver mis tetas con esto. Es muy confuso. Estoy confundida. Mucha gente está confundida”.



Dan Stevens, su compañero en “La Bella y la Bestia”, le preguntó por qué la criticaban a lo que Emma respondió:



“Estaban diciendo que no puedo ser feminista … y tener bubis”.