"Con cierto aire a ti" en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El creador de la "Canción informal" regresa a la capital sonorense;Fernando Delgadillo ofrecerá un concierto en Hermosillo el próximo jueves 30 de marzo a las 21:30 horas en Jakarta Clublife.



El cantautor llega a la Ciudad del Sol con su gira "Sesiones acústicas", basada en su más reciente disco con el mismo nombre y bajo la firma de la disquera Sony Music, donde incluye 15 temas con arreglos y dos canciones inéditas tituladas "Enseña Nacional" y "Pronóstico de tiempo".



Los seguidores de la carrera de Delgadillo pueden esperar una noche de trova y romance con algunos éxitos dela industria musical como lo son "Primavera", "Serenata", "Entre pairos y derivas", "Tiempo ventanas", "Con cierto aire a ti", "Pronóstico del tiempo", "Enseña nacional", "Llueve", "Momentos pendientes", "Hoy ten miedo de mí", "Tu prisa", "Llamadas anónimas", "El retocador de calles", "Conclusiones en rap" y "Carta a Francia".



Artista independiente



Durante más de treinta años se desenvolvió como artista independiente manteniéndose al margen de televisoras y/o compañías discográficas, logrando consolidar una trayectoria no sólo en México si no en toda Latinoamérica gracias a la gran calidad de sus letras, su original estilo musical y la forma desenfadada y natural de llevar sus conciertos y establecer contacto con el público.



Cada año realiza presentaciones en las ciudades más importantes de la República, en foros que van desde las 300 a las 3500 personas incluyendo los principales teatros y salas de concierto a nivel nacional, registrando llenos en todos los casos.



En la actualidad se acompaña regularmente por "su banda", músicos que desde hace varios años tocan y graban con él, conformada por: Yuri Nilo (Dir. Musical, coros, guitarra de requinto, cello, banjo, melódica, etc.), Giovanni Buzzurro (bajo, guitarra y coros), Manolo Rodríguez (batería) y Daniel Delgadillo (shaker, pandero y coros).



Los boletos para el concierto de Fernando Delgadillo en Hermosillo ya están a la venta en taquillas de Sonora Ticket (Plaza Monteverde), Hotel Lucerna, Auditorio Cívico del Estado y Ahorro Cel (Plaza Ley Sahuaro) con precio de 660 pesos. Admisión sólo para mayores de edad con identificación.