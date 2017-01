Disfruta Vin Diesel alfombra roja en Auditorio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La voz de Vin Diesel se escuchó fuerte y hasta un poco desafinada cuando cantó el “Feliz cumpleaños” a su compañera Deepika Padukone en el Auditorio Nacional, durante su visita a México como parte de la premier mundial de la película “xXx Reactivado”.Emocionado por sus cánticos, no le importó subir el tono ante la mirada del elenco conformado por Nicky Jam, Ruby Rosa, Nina Dobrev y Ariadna Gutiérrez, quienes desfilaron por la alfombra roja, rodeada de fans.Algunos de los actores bajaron de sus camionetas y se dirigieron directamente a las personas que estaban congregadas sobre Paseo de la Reforma. Vin Diesel lo hizo, de un lado a otro, para tomarse selfies y gritar "te amo, México".Nina Dobrev incluso hizo unos videos desde su celular y atendió a quienes pudo. En su primera visita a la ciudad, dijo que había que documentarla. "Estoy muy emocionada, nunca había visto esto antes así, ¿qué, pueden gritar más fuerte?", expresó quien aplaudió la presencia de mujeres fuertes en el filme, al tiempo que pidió un roomie que le dé asilo para quedarse más tiempo.El protagonista y quién más gritos despertó, se mostró sonriente e incluso se quitó la playera. Diesel acompañó en el escenario a Nicky Jam en el preestreno de la cinta que llega a los cines el próximo 20 de enero en el tema "Without you"."He estado en miles de premiers en mi vida, pero nunca había visto una tan grande como la de esta noche en la Ciudad de México", indicó el actor. "Las chicas en la cinta son chicas malas, inteligentes y bonitas", agregó.Ariadna Gutiérrez cumplió un sueño con esta participación, pues además de involucrarse en Hollywood, sigue cosechando éxitos luego de la falsa coronación en el certamen de Miss Universo."Qué mejor manera que empezarlo que en México", indicó la colombiana que se encargó de hacer candentes escenas junto a Vin Diesel. "No son tan candentes. Espero que mi papá no me diga nada", bromeó.En tanto, el director D.J. Caruso no dejó de lado la posibilidad de involucrar un poco más al País en la saga. "Quizás en la siguiente entrega hay un personaje mexicano", dijo.