Nueva música para el 2017

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Varios cantantes se posicionaron en la industria de la música por sus aportaciones durante el 2016. Un ejemplo es Adele, quien es reconocida como la artista más vendedora del año pasado con un disco de 2015, y Beyoncé ocupa el segundo lugar sin dejar que su álbum “Lemonade” se pueda escuchar en Spotify.Ahora con el 2017, los artistas están listos para seguirse renovando con nuevos sencillos que formarán parte de nuevos materiales discográficos. Aunque algunos de ellos no han hecho oficial la noticia, te presentamos quiénes son los que están preparando un nuevo disco para este año.“Voy a salir de gira en 2017 con un nuevo disco en el que estoy trabajando”. Así de clara se mostró Katy Perry en sus declaraciones. También lo dejó claro en las redes sociales, colgando incluso imágenes de ella trabajando en el estudio. Su anterior entrega, “Prism”, es de 2013, y la hizo acreedora de colocarse en los primeros lugares de reproducción.“Spirit” aparecerá la próxima primavera, y ya han avanzado las fechas europeas de su gira de presentación, con solo una parada en España por el momento. Será el 6 de julio en el BBK Live de Bilbao. La producción corrió a cargo de James Ford, miembro de Simian Mobile Disco.Al igual que The xx, The Flaming Lips quieren empezar el 2017 con su nuevo disco ya bien colocadito en los anaqueles. El 13 de enero aparece su decimoquinto disco, “Oczy Mlody”, que se anuncia como una vuelta a su versión más psicodélica.El 13 de enero se pondrá a la venta “I See You”, de los británicos The xx. Esta misma semana lanzaron una nueva canción, “Say Something Loving”, el tercero tras “On Hold” y “Dare You”.En el mes de marzo ya se podrá escuchar completo “Lo niego todo”, la nueva propuesta de Joaquín Sabina. Para renovar su sonido, buscó la compañía de Leiva, y ya hizo públicas las primeras fechas de su gira. Comienza el 18 de junio en Sevilla, y uno de sus principales paradas será la doble cita en Madrid, días 21 y 22 en el WiZink Center (Palacio de Deportes).Parece que por fin la segunda parte de “Songs of Experience”, titulada “Songs of Innocence”, llegará en 2017, y vendrá acompañada de una gira que será de dimensiones espectaculares. Según explicó el guitarrista The Edge, tienen más de cincuenta canciones para elegir y dar forma a esta nueva entrega. Además, a través de su cuenta oficial de Twitter, aseguraron que realizarán una serie de conciertos “muy especiales” para conmemorar los 30 años de The Joshua Tree.Tras varios anuncios de que aparecería en 2016, se retrasó para este año, ya que quedaban detalles por limar. Por ahora, lo que han hecho es compartir una playlist especial para estas fechas tan señaladas denominada “Dirty Santa Party”, con temas de AC/DC, Tom Waits, The Pogues... y una recomendación: “Disfrútela de manerairresponsable”.