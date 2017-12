Juanes anuncia gira 'Amarte tour' junto a Mon Laferte

LOS ÁNGELES, California(GH)

El embajador internacional del Rock Latino y solista más galardonado en la historia del Latin Grammy, Juanes, anuncia hoy la gira "Amarte Tour" que recorrerá Norteamérica en el 2018 junto a la protagonista de la escena alternativa Latina, Mon Laferte.



La gira, producida por Live Nation, también contará con la presencia del artista especial invitado Caloncho.



El tour arrancará el 20 de abril en Orlando, Florida y continuará por lo ancho de los Estados Unidos y Canadá durante 15 fechas más, cerrando el 20 de mayo en Temecula, California.



Los boletos saldrán a la venta al público a partir del viernes 8 de diciembre a través de LiveNation.com



El show en vivo de Juanes es un evento para no perderse, con excelentes reseñas:



"[Su espectáculo] confirma que Juanes es un artista único en su tipo -a la par de figuras como Bono y Bruce Springsteen- con el poder de inspirar más allá de los límites de la arena donde se presenta": Los Angeles Times



"Sin exagerar, puedo decir que Juanes y su banda nunca habían sonado tan bien como ahora... se han esforzado (e indudablemente lo han logrado) por alcanzar un nuevo nivel de musicalidad...



Hagas lo que hagas, no pierdas la oportunidad de ver a Juanes cuando llegue a tu ciudad": ABC News



"El Ganador Colombiano [Rockero] del Grammy...Es un artista de primera línea a quien hay que seguir": Entertainment Weekly



Por su parte, Mon Laferte se ha convertido rápidamente en una de las jóvenes intérpretes más cautivadoras de la música Latina:



"Probablemente es la artista más aclamada en la escena de la música alternativa Latinoamericana. Pero la realidad es que Mon Laferte es mucho más que una figura que puede ser colocada en un nicho específico... Con su increíble voz... [ella] explora diferentes ritmos y estilos para llevar diversidad a sus personales y profundamente emocionales canciones": Hoy



"El dramático atractivo de Mon Laferte es irresistible, [con] referencias al rockabilly y a la estética vintage, unido a un rango vocal impresionante": Remezcla



El anuncio del tour sigue de cerca los recientes premios Latin Grammy obtenidos por ambos artistas. El álbum de Juanes, aclamado por la crítica y que se mantiene en los primeros lugares de las listas de popularidad, Mis Planes Son Amarte (el primer gran álbum visual de la Música Latina) recibió dos premios este año, aumentando así la asombrosa cifra de la carrera de la superestrella colombiana a veinticinco Premios Grammy y Latin Grammy combinados.



Con la poco común reseña de Rolling Stone de cinco estrellas y elegido como "Uno de los mejores álbumes de 2017", Mis Planes Son Amarte también obtuvo una nominación al Grammy 2018 por Mejor Álbum Pop Latino.



Aclamado por Time como "una de las 100 Personas con Mayor Influencia en el Mundo" y The New York Times como "el conmovedor poeta Latinoamericano", Juanes ha construido un sonido distintivo que fusiona su amor por el rock y el pop, con una composición a muchos niveles y una profunda reverencia a la música folclórica tradicional y otros ritmos indígenas del continente.



Con ocho producciones multiplatino en su haber, Juanes cuenta con once sencillos #1 en Billboard y guarda múltiples récords en las listas de popularidad.



También es una de las voces de la música Latina con más liderazgo en redes sociales y un dedicado activista global, con una amplia gama de esfuerzos en proyectos caritativos.



Por su parte, la cantautora chilena y asentada en Ciudad de México, Mon Laferte, es "Una de las estrellas en ascenso en el mundo de la música Latina".



Después del lanzamiento de su nuevo álbum "La Trenza", MTV nombró a Mon Laferte como la Mejor Artista en México, mientras que NPR, All Music , The New York Times y varios medios de comunicación más también han aplaudido su música.



Recientemente, el álbum "La Trenza" recibió la impresionante cantidad de cinco nominaciones al Latin Grammy, y Mon Laferte se llevó a casa el premio por "Mejor Canción Alternativa", reconociendo a "Amárrame" su dueto hit con su nuevo compañero de gira, Juanes.



Gira "Amarte Tour" 2018 de Juanes en Norteamérica. Fechas con Mon Laferte e Invitado Especial Caloncho:



Viernes, 20 de abril, 2018

Orlando, FL

Amway Center

Sábado, 21 de abril, 2018

Miami, FL

American Airlines Arena

Viernes, 27 de abril, 2018

New York, NY

The Theater at Madison Square Garden

Sábado, 28 de abril, 2018

Boston, MA

Orpheum Theatre

Domingo, 29 de abril, 2018

Toronto, ON

Massey Hall

Martes, 1 de mayo, 2018

Chicago, IL

Rosemont Theatre

Jueves, 3 de mayo, 2018

Dallas, TX

The Pavilion at Toyota Music Factory

Viernes, 4 de mayo, 2018

Houston, TX

Smart Financial Centre at Sugar Land

Domingo, 6 de mayo, 2018

San Antonio, TX

Freeman Coliseum

Miércoles, 9 de mayo, 2018

El Paso, TX

El Paso County Coliseum

Viernes, 11 de mayo, 2018

Phoenix, AZ

Comerica Theatre

Sábado, 12 de mayo, 2018

Los Ángeles, CA

The Forum

Miércoles, 16 de mayo, 2018

San Diego, CA

Viejas Arena at San Diego State University

Viernes, 18 de mayo, 2018

San José, CA

City National Civic

Sábado, 19 de mayo, 2018

Las Vegas, NV

The Pearl at The Palms

Domingo, 20 de mayo, 2018

Temecula, CA

Pechanga Theatre