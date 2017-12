El mundo raro de Tim Burton en la Ciudad de México

información relacionada Fotogalería Tim Burton trae su mundo a la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

La enorme boca de un monstruoso gusano de arena ( Beetlejuice, 1989) abre las puertas al "Mundo de Tim Burton", la nueva exposición artística que el director inaugurará esta noche 5 de diciembre, para a partir de mañana miércoles permitir la entrada al público general.



Con más de 400 piezas de exhibición, Burton muestra algunos de los bocetos hechos en servilletas y cuadernos, así como tareas escolares y maquetas y títeres de películas como "El joven manos de tijeras", "Big Fish", "Sweeney Todd", y animaciones como "El extraño mundo de Jack", "El cadáver de la novia" y "Frankenweenie".







En rueda de prensa con los medios de comunicación, el artista se manifestó emocionado por inaugurar su exposición en el Museo Franz Mayer de la ciudad de México donde además contestó profundas preguntas sobre su trabajo, entre ellas, su decisión de situar su exposición en el Museo Franz Mayer



"¿Por qué el Franz Mayer? Porque ustedes me invitaron -ríe- no voy a donde no me invitan.



Como dije en un principio, para mí estar en este recinto tan antiguo que tiene todas estas peculiaridades del interior y haber hecho todos los cambios en el exterior para mí tiene una magia especial, me siento feliz de ser recibido en este lugar, muchas gracias por haberme invitado".



