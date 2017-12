'Isle of Dogs' de Wes Anderson inaugurará la Berlinale

BERLÍN, Alemania(AP )

El Festival Internacional de Cine de Berlín abrirá con el estreno mundial de la nueva cinta animada de Wes Anderson, "Isle of Dogs".



Los organizadores dijeron el lunes que la película de Anderson inaugurará la 68va edición del evento el 15 de febrero. Cuenta con las voces de Edward Norton, Bill Murray, Scarlett Johansson y Tilda Swinton, entre otros.



"Isle of Dogs" se estrenará en marzo en las salas de cine comerciales de Estados Unidos y en el resto del mundo en abril. Será la primera cinta animada que inaugure la Berlinale, y la cuarta película de Anderson que se presente en competencia. Su filme más reciente en Berlín fue "The Grand Budapest Hotel", en el 2014.



El director alemán Tom Tykwer presidirá el jurado del festival, que transcurrirá hasta el 25 de febrero. Otras películas y miembros del jurado se anunciarán más adelante.