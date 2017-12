Dave Matthews actuará a beneficio de víctimas de huracanes

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

Dave Matthews y la Trey Anastasio Band tocarán en enero en un concierto a beneficio de los esfuerzos de recuperación por huracanes en Estados Unidos, las Islas Vírgenes Británicas y Puerto Rico.Aaron Neville y Hurray for the Riff Raff también actuarán en el Radio City Music Hall de Nueva York el 6 de enero en "A Concert for Island Relief". Los boletos salen a la venta el viernes.La Madison Square Garden Company, propietaria del Radio City, dice que donará el uso del teatro y cubrirá "todos los gastos relacionados con el lugar". Ticketmaster también donará las ganancias de la cuota de servicio de boletería para el evento.Los fondos beneficiarán a aquellos afectados por el huracán Irma, que azotó a Florida y dejó al menos 70 muertos, y el huracán María, que causó gran destrucción en Puerto Rico.En Internet: http://www.concertforislandrelief.com