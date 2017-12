'Ya no siento dolor', dice Olivia Newton-John sobre el cáncer

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

"Ya no siento dolor". Así la cantante y actriz australiana, Olivia Newton-John explicó como ha llevado se segunda batalla contra el cáncer de seno, luego de anunciar a principios de este año que nuevamente sufre dicha enfermedad.



Además, la artista de 69 años manifestó en entrevista con Closer Weekly Thursday que "estoy feliz de decir que estoy trabajando nuevamente".



A pesar de ser diagnosticada de nuevo después de vencer la enfermedad hace 25 años, Newton-John afirmó estar decidida a seguir buscando música y conectarse con sus fanáticos en el escenario.



"Cuando logro cantar las canciones que amo, es como un regalo", aseguró. Asimismo explicó que "estar en el camino con mi banda ha sido curativo para mi. Por supuesto, fue aterrador. Pero las palabras que se me vinieron a la mente fueron: ¡esto también pasará! Solo tenía que creer que iba bien", añadió.



Incluso, la protagonista de "Grease" (Vaselina) compartió que desarrolló una relación positiva con su cuerpo: "Hablé con mi cuerpo. Armé que estaba saludable y fuerte. La depresión suprime tu sistema inmune. Traté de dejar de pensar en mis problemas centrándome en las cosas que me apasionan".



En septiembre, la cantante aseveró que usó cannabis medicinal para lidiar con el dolor severo que experimentó al caminar, y defendió ese tipo de tratamientos. "La gente tiene esta visión desde los años 60 de personas que están sentadas, ya sabes, drogadas, y creo que no se trata de eso".



"Esta planta es una planta curativa. Creo que tenemos que cambiar la visión de lo que es porque me ayudó mucho y me ayudó con el dolor y la información", agregó.



En 2012, 20 años después de que la artista peleara por primera vez contra el cáncer, lanzó el Centro de Bienestar e Investigación Olivia Newton John, en Melburne, Australia, el cual busca ayudar a personas que sufren la misma condición.



Fuente: Emol/GDA