Última temporada de House of Cards no contará con Kevin Spacey

La última temporada del drama político House of Cards será de sólo ocho episodios y no incluirá a Kevin Spacey, ha anunciado Netflix.



Robin Wright protagonizará la temporada de finalización, anunció el jefe de contenido de Netflix, Ted Sarandos, elevando a un papel central el personaje de Claire Underwood: La esposa de Frank Underwood, el político intrigante interpretado por el señor Spacey.



"Estamos entusiasmados de darle un cierre a los fanáticos", dijo Sarandos, según el Hollywood Reporter.



Una serie de acusaciones de acoso sexual contra el Spacey ya habían puesto en duda el futuro de la serie.



El gigante de contenido de transmisión había cortado sus vínculos con el señor Spacey en noviembre, diciendo en un comunicado que "Netflix no participará en ninguna producción de House of Cards que incluya a Kevin Spacey".



El director Ridley Scott ha borrado a Spacey de la próxima película, "All the Money in the World", entregando su papel a Christopher Plummer.



Después de que el actor Anthony Rapp acusó a Spacey de acoso sexual cuando Rapp tenía 14 años, Spacey emitió un comunicado diciendo que no recordaba el encuentro, pero expresó su "más sincera disculpa".