Residente contra el streaming

LAS VEGAS, Nevada(Agencias)

Residente quedó muy satisfecho con el resultado de su álbum homónimo, aunque no haya sido el más popular.



Y ahora que está nominado al Grammy estadounidense al Mejor Álbum de Música Urbana por “Residente”, el puertorriqueño externa su satisfacción porque sí ha habido quien entendió su trabajo musical, aunque manifiesta su descontento porque tuvo más peso la popularidad de otras canciones, como “Despacito”, de Luis Fonsi y Daddy Yankee.



“Ganó la cantidad de views, pero está bien. Yo me siento orgulloso también de Luis, que es un tipo superhumilde, que hizo un tema que rodó el mundo, y eso está superbien. De lo que no me siento orgulloso es de cómo a veces la industria musical mueve las cosas para que aplasten el arte para que un artista pueda entrar (por la cantidad de views)”, comentó Residente.



René Pérez Joglar, ex integrante de Calle 13, lamentó que hoy en día la industria musical se mueva debido a cifras en streaming, descargas y vistas en redes y plataformas, y no a la calidad.



“Me parece obsceno que alguien que tiene un millón de seguidores en Instagram por enseñar las bolas tenga más relevancia que alguien que sí dice y piensa las cosas. No debería ser relevante hoy en día, menos para la música y para el arte, la cantidad de seguidores.



“A veces la industria musical mueve las cosas para que esos número circulen y aplasten al arte de otra gente”, apuntó.



El medio hermano de Eduardo Cabra, su ex compañero en Calle 13, aseguró que su álbum es el reflejo y la reflexión de temas fuertes y contrastantes, que van de la política al aspecto financiero y social.



“Fueron dos años de trabajo con un disco muy complicado de hacer. Sacrifiqué tiempo familiar, me puse bien preciso con el disco. Si quería una voz africana me fui para África, y así mismo lo hice con lo demás.



“No sé si la Academia entendió el disco, quizás diez años después lo entiendan, por lo menos entendieron que era urbano”, destacó.

Con el disco, Residente también estuvo nominado al Grammy Latino, en la misma categoría.