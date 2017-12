Una voz contra las injusticias

(GH)

"No se si sea mi voz o no, pero sí procuro tener una opinión", dijo Julieta Venegas previo a su participación en el festival Tecate Península.



La tijuanense recalcó que siempre hay que estar en sintonía con lo que pasa en el mundo y tener una palabra para compartir, más allá de que sus canciones puedan o no tener una crítica social.



Y es que como ciudadana fronteriza, el peso de haber vivido en una ciudad así donde desarrolló su infancia, adolescencia e identidad musical, le permite ser más conciente de cómo se vibra el país ahora que es tan golpeado verbalmente por el actual mandatario estadounidense Donald Trump.



"El muro causa incertidumbre, no solo por lo que significa, sino por lo que simboliza, todos los que hemos vivido en frontera sabemos que ni un muro, ni una pared nos detiene para llegar a otro lugar", sostuvo.



Ser fronterizo causa debate



De buen humor y actitud, la intérprete recalcó que cambiar lo que piensa el país vecino está dificil, lo que importa es como México se construye y eso es algo que hay que buscar todos los días.



"El ser fronterizo tiene mucho debate, el presidente que está elegido tiene un tema con México el día a día y como artista no se debe estar desconectado de los temas sociales o politicos", consideró.



Vestida de rojo, Venegas agregó que un mundo con mucha comunicación como las redes sociales, la información viaja pronto, por lo que también hay que saber digerirla.



"Ahora en México vienen otras elecciones, va a ser bien importante, todo el tiempo están pasando cosas que debemos considerar, reflexionar y hacernos una opinión y cambiarlo desde donde nosotros podemos que son las urnas", finalizó.