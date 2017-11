Mila Kunis hace topless para mensajero de paquetería

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La actriz Mila Kunis es una de las mujeres más sexys del cine y acaba de contar una anécdota en la que se mostró topless ante un mensajero de paquetería.



Ashton Kutcher no es el único hombre que recientemente ha visto a Mila Kunis sin brasier. La estrella de la cinta “Bad Moms Christmas” le contó a la revista People sobre una divertida situación que vivió con el mensajero de la empresa UPS que entrega paquetes en su casa.



Esto ocurrió hace casi 11 meses, cuando recién nació su hijo Dimitri. “Hacía demasiado calor y andaba sin blusa, piel con piel con el bebé.



Además de que había nacido apenas tres días antes, por lo que era como si aún estuviera embarazada” recuerda Kunis.



“El mensajero de UPS es tan dulce, ha entregado paquetes en casa por años, en donde deja los paquetes se puede ver a través de la ventana”.



Así que cuando Mila estaba en casa topless y éste llegó a entregar el paquete del día se encontró con la visión desnuda de la actriz, quien dice no intentó cubrirse, tampoco se disculpó.



“Puso el paquete, levanto la mirada y yo me quede como si nada”, dijo la actriz que promueve la comedia que protagoniza junto a Kristen Bell.



Seguramente el mensajero no tuvo ningún inconveniente.