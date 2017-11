Un Hulk de carne y hueso

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Antes de que el CGI y los efectos especiales se adueñaran del cine y la televisión, existían series como El Hombre Increíble (The Incredible Hulk) que con los recursos de su época hacían que los espectadores creyeran en la existencia de superhéroes.



Hoy es normal ver a Hulk transformándose en segundos frente al espectador y verlo pelear contra enemigos mitológicos o intergalácticos gracias al computador, pero en 1977 la serie creada por Kenneth Johnson que no contaba con la tecnología necesaria optó por un arma, si bien rústica, resultó más fuerte y efectiva: Lou Ferrigno.



El entonces model fitness se convertiría en un icono de los 70 al interpretar al alter ego del doctor Bruce Banner que nació tras un fallido experimento químico de Banner.



Gracias a su altura (1.96 metros) y su desarrollada musculatura, Ferrigno logró quedarse con el papel que lo catapultó al estrellato y que actualmente lo mantiene vigente.



El impacto del neoyorquino ha traspasado épocas y hoy que se cumplen 40 años de que salió al aire el primer capítulo de la serie que contó con cinco temporadas sigue siendo para muchos el héroe esmeralda preferido.



1.- Arnold Schwarzenegger audicionó para dar vida a Hulk, pero debido a su “baja” estatura (1.88) fue desechado del proyecto.



2.- Cambios. La adaptación del cómic a la TV tuvo algunos cambios como el nombre del protagonista que pasó de Bruce Banner a David Banner.



3.- Origen. En el cómic Banner es expuesto a rayos gamma en una explosión atómica, pero el Hulk de la TV fue irradiado por rayos gamma en un experimento de laboratorio.



4.- Sin maquillaje. En la temporada cuatro, Ferrigno aparece como mesero. Es la primera vez que Ferrigno mostró su figura sin maquillaje.



5.- Thor y Daredevil aparecen con Hulk en las películas derivadas de la serie, The Trial of the Incredible Hulk y The Revenge of the Incredible Hulk.



6.- Stan Lee hace uno de sus primeros cameos en The Trial of the Incredible Hulk, la película que le dio continuidad a la serie tras su cancelación.



7.- Kenneth Johnson, creador de la serie, señaló en varias entrevistas que odiaba los cómics. Quizá por ello la serie no se basa tanto en la tira cómica.



8.- Lou Ferrigno sigue prestando su voz para Hulk como lo ha hecho en Avengers y la serie animada de Hulk, así como un cameo en la adaptación de Ang Lee en 2005.



9.- Sin zapatos. Hulk siempre iba descalzo pero Lou Ferrigno siempre llevaba protectores verdes en los pies porque “ni el poderoso Hulk se atrevería a ir descalzo por Nueva York en plenos 70”.



10.- Basado en Javert. Los creadores de la serie se basaron en Javert, el inspector de policía de la novela Los miserables, para modelar a Jack McGee, el reportero némesis de Hulk.



11.- ¿Bruce Banner gay? Se dice que los productores pensaban que el nombre Bruce sonaba gay, por ello lo cambiaron en la serie.