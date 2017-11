La mexicana que asusta a Warner Bros.

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La primera vez que Gigi Saul Guerrero vio terror, fue a escondidas de su mamá y sólo cinco minutos de la cinta Chucky.



“Mis papás no me daban permiso de rentarlas y me encantaba caminar por el pasillo de Blockbuster imaginándome el miedo, hasta que un día renté esa película, la vi, se dieron cuenta, apagué, pero dije ¡wow!, desde entonces me gusta todo esto”, dice divertida.



La realizadora toma la llamada desde Vancouver, Canadá, donde radica desde hace una década.



Allá fundó la compañía Luchagore, cuyo nombre indica las historias que gusta contar, entre las que se encuentran un segmento de la primera entrega de México bárbaro y el éxito viral A luchagore christmas presentado por Eli Roth.



El año pasado recibió de la Women In Film + Television Vancouver, el Premio a la Innovación por su dedicación a su oficio e influencia en las mujeres de la industria.



Hace unos meses fue llamada por Warner Brothers que buscaba voces nuevas y encontró en los temas latino de Gigi, un buen tema.



De ahí surgió la serie La quinceañera, que estrenará en plataformas digitales en 2018, pero cuyo contenido completo se vio en la pasada edición de Mórbido, donde obtuvo la Calavera de Oro como Mejor Largo Global.



El proyecto se ubica en las 24 horas en que la joven festejada Alejandra Santos (Mia Xitlali) se convierte en una heroína por una venganza.



“Era una historia no sólo con el punto de vista femenino sino de una chica en la noche en que se convierte en mujer, descubriendo su potencial y en el que todos los demás personajes, muchos de ellos mujeres, reflejan algo de su crecimiento”, detalla Gigi.



El paso de ser una cineasta independiente a una contratada por una transnacional, dice, fue alentador.



Si normalmente contaba con 20 personas en un set, para la serie llegaba a registrar 90 al día. Y aprendió a ver cómo debían cambiar los personajes, en cada episodio.



El guión corrió a cargo de su amigo Shane Mckenzie, con quien ha trabajado en sus anteriores cortos.



“Mi mamá me pregunta todo el tiempo por qué me gusta eso, la verdad es que soy muy miedosa, mucha gente no me cree, pero me encanta sentirme así, tener la duda de qué va a pasar y el suspenso”, expresa entre risas.