Julión Álvarez va a lo seguro

"Más seguro, más marrao", literalmente dijo el cantante Julión Álvarez, quien ante su "problemita" con la justicia de Estados Unidos, por ahora no pretende viajar a otros países con su música.



Y es que, tras casi tres meses de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señalara por lavado de dinero, su carrera ha tenido una serie de oleajes.



El intérprete, que se presentará el próximo 18 de noviembre en el Centro de Usos Múltiples, destacó sólo conocer las leyes de México con el país del Norte y no del resto.



"Yo tomé una decisión, ni siquiera mi hermano, nadie, más que yo;totalmente desconozco quéacuerdos pudiera tener Guatemala con Estados Unidos, Colombia.Estoy en mi tierra, qué necesidad de arriesgarme", aclaró.



Sonriente, dicharachero yde buena actitud comentó que sus abogados le han dicho que todo va bien, y se apega al proceso tanto en México como en Estados Unidos, siempre asesorado por su grupo de litigantes.



"Si me dicen: Julio es por aquí, por aquí y vamos avanzando; gracias a Dios y sí se ve una luz al final del túnel", recalcó.



"Ahora es cuando tengo que luchar"



De sus amigos, así como muchos le han dado el respaldo, también otros se mantienen al margen, y en nuevos pero religiosos, llámese santos, dijo no ser muy católico.



"Yo soy católico por mis padres, pero no soy una persona que estémuy de ir a misa, de pedir a los santos;pero no por la situación, no soy de los que digo: 'Ay Diosito santo, ayúdame', por que ni siquiera me sentiría a gusto", recalcó.



Aunque es un problema fuerte, Álvarez aseguró no querer "tirar la toalla" en ningún momento, pues es cuando más se aferra a trabajar y aprender de las lecciones.



"Son diez años de carrera, de mucho trabajo, de sacrificio, de muchas cosas que no puedo dejar por un coscorrón para que todo se vaya al suelo.Ahorita es cuando tengo que luchar", indicó.



El intérprete de "María"puntualizó no estar solo, ahora es cuando más acompañado está, lo que no le mata lo hace más fuerte.



"De toda esta situación hemos aprendido mucho, la principal:Entender que las cosas por algo pasan", finalizó.



"Ni diablo ni santo", su última producción, va por buen camino, aunque reconoce que tuvo un frenón a raíz del señalamiento, pero el público sigue buscando sus canciones.