Bronco confirmado para el concierto "Estamos Unidos Mexicanos"

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

Los detalles no están concretados y algunas bandas prominentes se retiraron, pero si algo parece seguro para este domingo en el Zócalo es que Bronco actuará en el concierto a beneficio de las víctimas del sismo del 19 de septiembre.



“Nosotros estamos confirmados y muy disponibles para hacerlo”, dijo el vocalista Lupe Esparza en una entrevista telefónica reciente desde Monterrey, donde residen los integrantes de esta agrupación de cumbia y música regional mexicana.



“Este megaconcierto en un lugar como el Zócalo seguramente va a ser un exitazo. La idea es inspirar a la gente a través de la música a seguir apoyando a quienes están en desgracia, porque esto va para largo”, agregó.



Tras el anuncio de la semana pasada sobre el concierto estelar con artistas confirmados como Miguel Bosé, Juanes, Pepe Aguilar y Mon Laferte, Molotov compartió su decisión de no participar.

"Pensamos que el cartel es suficientemente grande para cumplir su objetivo y hemos decidido sumar nuestro aporte musical a un futuro esfuerzo con diferentes características", dijo la banda en redes sociales.



Café Tacvba también canceló argumentando problemas de logística en su agenda.



El concierto gratuito, que lleva por nombre “Estamos Unidos Mexicanos”, será el debut de Bronco en la plaza principal de México.



“Nos va a llenar de mucho orgullo poder presentar nuestro (álbum) ‘Primera Fila’ en ese lugar”, dijo Esparza.



“El único precio que hay que pagar es inspirar a seguir apoyando”.



En el concierto habrá dos escenarios para evitar vacíos entre los artistas que se presentarán.



“Hasta ahorita no sabemos realmente cuál es el orden, pero definitivamente es un evento que no se puede perder nadie”, señaló José Esparza, hijo de Lupe y actual productor y guitarrista de la banda.