Kim Kardashian reacciona sobre polémicas fotografías en México

En abril pasado millones de personas quedaron sorprendidas cuando unas fotografías de Kim Kardashian sin retoques durante sus vacaciones en México dejaron al descubierto el lado menos atractivo de la celebrity: la celulitis acumulada en sus piernas y glúteos; pero ahora la sorpresa al ver por primera vez estas imágenes es para la estrella.En uno de los más recientes episodios de "Keeping Up With the Kardashians" de E! Entertainment, Kim reaccionó totalmente sorprendida y molesta al ver algunas de las imágenes tomadas por paparazzis mientras celebrara en Tulum, Quintana Roo, México, la fiesta de su hermana mayor Kourtney.En más de una ocasión, la celebrity fue captada mientras caminaba por la arena o se divertía en el agua con sus amigas en las playas del lujoso hotel Casa Aramara, en la exclusiva zona de Punta Mita.En algunas de las captura, puede percibirse el desmejorado trasero de Kim mientras ella luce un bikini.Acostumbrada mostrar en sus redes sociales una piel impoluta y rasgos de muñeca de porcelana, la revelación del trasero imperfecto de Kim Kardashian generó entonces una ola de sorpresa, críticas y burlas en Internet.Casi seis meses después de eso, por primera vez la estrella de reality show pudo ver las fotos luego de que su amiga y asistente Stephanie Sheppard se las mostrara mientras descansaban en su mansión, según se puede ver en un reciente capítulo de "Keeping Up With the Kardashians"."Alguien consiguió fotos de nosotras caminando en la playa", dice Stephanie.Cuando Kim observó en el teléfono las fotografías, su rostro de inmediato mostró sorpresa y la estrella quedó atónita. "¡Oh Dios Mío! ¡Como, no lo entiendo! ¡Como, literalmente mi trasero no se ve así!", dijo.En comentarios posteriores grabados para el episodio, Kim expresó su molestia:"Yo estoy teniendo este ataque de ansiedad por la seguridad, y ya estoy en estado de alerta y ahora los paparazzi nos encuentran... Estoy tomando todos los pasos para tratar de tener una vida lo más privada y discreta posible y luego nos toman fotos", dijo.Kim también rechazó que la gente simplemente piense que todos son perfectos y que critiquen a los demás pensando que hacerlo está bien, "es tan frustrante".Hace unas semanas, nuevas fotos de paparazzi mostraron a Kim Kardashian mientras lucía un mini bikini en las playas de Malibú, pero su trasero se visualiza totalmente diferente a lo que se vio hace algunos meses, dejando abierta la sospecha de que la celebrity pudo haberse sometido a una cirugía.