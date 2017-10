Pitbull será honrado con Premio Dick Clark en los Latin AMAs

MIAMI(AP )

Pitbull será reconocido en la próxima ceremonia de los Latin American Music Awards con el primer Premio Dick Clark a la Trascendencia Musical.



Telemundo anunció el miércoles que el superastro de origen cubano recibirá el flamante galardón, que reconoce a un artista latino que inspira a toda la humanidad con su dedicación a la música y porque aprovecha su fama e influencia para ayudar a aquellos en necesidad.



“Este artista no se esconde en un estudio de grabación, sino que da luz y esperanza para todos aquellos que no tienen otra alternativa”, dijo la cadena en un comunicado.



Dick Clark fue uno de los grandes pioneros de la industria de la música en Estados Unidos, además de un querido presentador de radio y televisión. Murió en abril de 2012, a los 82 años.



Pitbull, cuyo verdadero nombre es Armando Christian Pérez, surgió de las calles de Miami y alcanzó renombre internacional con éxitos que incluyen “International Love”, “Don’t Stop the Party”, “Rain Over Me” y “I Know You Want Me”, entre muchos otros. También es conocido como Mr. 305 y Mr. Worldwide.



Los Latin American Music Awards (Latin AMAs), en su tercera edición anual, se transmitirán en vivo desde el Teatro Dolby de Los Ángeles el próximo 26 de octubre. Durante la ceremonia Pitbull interpretará junto a Fifth Harmony su más reciente tema, "Por favor".