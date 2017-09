Belinda desata batalla de comentarios por foto en Instagram

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Una fotografía que la cantante Belinda publicó hace un par de días en Instagram desató una batalla de comentarios en la red social.La cantante luce en la imagen lo que parece ser una piel animal y eso fue suficiente para que se desataran las críticas por su elección."No uses pieles", "qué decepción usar piel animal", "no al maltrato animal" se lee entre los casi 500 comentarios que registra la imagen.Sin embargo, también salieron en defensa de Belinda sus seguidores, pues aseguraron que no se trataba de piel animal y que el "stylist" de la cantante lo había dado a conocer así.No es la primera ocasión que Belinda causa revuelo en redes sociales. Fue señalada el pasado mayo por el aspecto de su abdomen y semanas antes sus cejas habían dado de qué hablar.