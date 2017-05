¡Estoy completamente limpia!: Miley Cyrus sobre el uso de drogas

(GH)

Miley Cyrus dice que está "evolucionando", y parte de su nuevo crecimiento ha sido abandonar la mariguana."No he fumado mariguana en tres semanas, es lo que más he estado [sin ella]", dijo la famosa cantante de 24 años de edad, en su nueva portada de Billboard . "No estoy tomando drogas, no estoy bebiendo, estoy completamente limpia ahora mismo! Eso era algo que yo quería hacer.Cyrus dijo que ella ha crecido de, lo que ella llamó, su fase ‘Dead Petz’, refiriéndose al álbum psicodélico de 2015 donde la estrella cubría su rostro con líquido brillante en la portada.Ahora, la cantante está en un lugar diferente, incluso ha compuesto música nueva: una balada de amor para su prometido Liam Hemsworth llamada "Malibu".La cantante explicó el significado del primer sencillo de su álbum aún sin título, revelando a Billboard que la canción pop-rock, que está programada para un lanzamiento el 11 de mayo, es "diferente a cualquier cosa que haya grabado antes".Cyrus canta: "Nunca te habría creído si hace tres años me hubieras dicho que estaría aquí escribiendo esta canción".Después de terminar su compromiso en 2013, Cyrus y Hemsworth, de 27 años, reavivaron su romance a principios de 2016, y después de escribir "Malibu", admitió que necesitaban "volverse a enamorar el uno del otro".La ex estrella de Disney Channel declaró que la canción fue creada durante un viaje en Uber rumbo al set de The Voice, cuando fue coach de la temporada 11 a finales de 2016.