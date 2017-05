Te lleva a "la Cima del cielo"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Luego de su última visita a Sonora el pasado 2015, Ricardo Montaner regresa hoy jueves 4 de mayo al Palenque de la ExpoGanpara volver a conquistar al público de esta noche con los románticos éxitos de su carrera.



Después de dos años de ausencia, el argentino vuelve con una nueva gira tras el éxito de su más reciente disco "Ida y vuelta", que estrenó en el 2016 bajo el sello de Sony Music Latin,del cual se desprende su nueva canción "Aunque ahora estés con él" y covers de temas famosos como "Te hubieras ido antes", "Perdóname", "Hombre normal", entre otros.



Además, los seguidores del cantante también podrán esperar las canciones que se coronaron como las favoritas de su carrera, como "Será", "La cima del cielo", "Déjame llorar", "Me va a extrañar", "Bésame", "La gloria de Dios", "No te vayas", "Se desesperaba", entre otras más.



Montaner alcanzó la fama en 1986 con el sencillo "Yo que te amé", que se desprendió de su primer LP homónimo. Dicha canción fue el tema principal de la telenovela "Enamorada" del canal televisivo Venevisión, lo que le dio aceptación al cantante para obtener sus primeros discos de oroy platino.



Fue en 1988 que sacó su primer disco completo "Ricardo Montaner 2", con elque tendríasus primeros éxitos internacionales como "Tan enamorados" (versión en español de la canción "Per noi innamorati" cantautor italiano Gianni Togni), "Sólo con un beso", "La bella durmiente y yo" y más.



Fue a partir de su tercer álbum"Un toque de misterio" y su cuarto disco "En el último lugar del mundo" que sus canciones se convertirían en clásico del romance con éxitos como "La cima del cielo", "Será", "Muchacha", entre otros más, lo que lo llevó a ganar el premio Gaviota de Plata del Festival de la Canción de Viña del Mar en 1991 y recibir galardones por parte de la revista Billboard,y, en años recientes, el Premio Grammy a la Excelencia, otorgado por la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación el pasado 2016.



Después de que en el 2014 triunfara con su disco "Agradecido", Montaner lanzó en agosto del 2016 su disco "Ida y vuelta", en el cual el cantautor interpreta a algunos cantantes mexicanos y al estilo ranchero, además de baladas/pop como lo es su nuevo single "Aunque ahora estés con él".



No te pierdas de una romántica noche con Ricardo Montaner, quien vuelve con este repertorio, listo para enamorar nuevamente al público de Hermosillo.



Los boletos están a la venta en Hotel Fiesta Americana, Discos y Novedades y Hotel Marriot Courtyard, con precios de 350, 600 y 1200 pesos. Venta telefónica al 6624619374.