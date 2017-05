Estén en donde estén… ¡Las aman!

información relacionada Fotogalería Hanna y Ashley hacen vibrar el Palenque

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Isabel Sandoval es parte del club de fans Quédate con Ha*Ash en Sonoray cada vez que el dueto musical se presenta en Hermosillo se organiza con los demás miembros de su grupo para tener la oportunidad de recibir a las cantantes en el Aeropuerto Internacional Gral. Ignacio Pesqueira.



El pasado martes 2 de mayo no fue la excepción, y junto a sus amigas Susana, María Luisa, Jessica, Kenia, Viri, Andrea y Jennifer, logró conocer a las cantantes cuando llegaron a la ciudad para la presentación que darían en Hermosillo esa misma noche.



"Llegamos desde las 7:00 horas al aeropuerto. Esperamos hasta las 11:30 que llegó primero Hanna y después llegó Ashley a las 13:00 horas. Las dos se portaron superlindas y muy accesibles. Se dieron tiempo de firmar autógrafos y tomarse foto con nosotras", dijo Isabel Sandoval.



"La mayoría no nos conocíamos. Todas formamos parte del grupo Quédate con Ha*Ash en Sonora y cada vez que hay un concierto nos reunimos y se integran más miembros. No todas son de aquí, algunas son de Navojoa, otras de Nogales, Banámichi, Obregón, Empalme y más. Siempre que venga HaAsh las esperaremos con gusto", concluyó.



¡Desbordan lágrimas en el Palenque!



Desde que llegaron a temprana hora al Palenque de la ExpoGan, las fans de Ha*Ash permanecían de pie, y en espera deque las hermanas salieran; coreaban algunas de sus canciones y aclamaban el nombre del dueto para verlas entrar al redondel. Al apagarse las luces y ver a ambas cantantes salir al escenario, los gritos no se hicieron esperar ni las lágrimas de emoción.



Fue el martes que se llevó a cabo el primer evento del Palenque de la ExpoGan 2017 para menores de edad a cargo de las hermanas Hanna y Ashley, que nuevamente se coronaron como las reinas del pop/rock.



Las chicas contagiaron de su buena vibra al público desde que llegaron en punto de las 17:55 horas con la canción "Soy mujer", que puso a bailar y cantar a las entregadas fanáticas del dueto musical.



Como acostumbran hacer, volvieron a sus seguidoras parte de su show, pues al momento de cantar "Tú y yo volvemos al amor", Hanna y Ashley dividieron el público mitad y mitad para hacer una mini competencia y comprobar qué mitad cantaba más fuerte.



Un poco de desamor…



Después de mucha diversión, llegó el momento de ponerse a reflexionar sobre amores del pasado, pues las cantantes amenizaron la tardeada con la exitosa canción "¿Qué hago yo?", lo que provocó lágrimas para muchas personas, pero un amor intenso hacia Ha*Ash por su entrega al público en cada presentación que realizan en el Palenque.



"Hermosillo, otra vez nos confirman que son lo máximo", dijeron antes de finalizar con "No te quiero nada"; sin embargo, al escuchar a sus fans pedir por otra canción más, Ha*Ash regresó al escenario para despedirse a las 19:00 horas con "Perdón, perdón" y "Estés en donde estés".