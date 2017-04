Detectan tumor maligno a Manuel "El Loco" Valdés

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El actor Manuel "El Loco" Valdés compartió que hace poco le encontraron un tumor maligno en la frente.



“Hace un tiempo me salió un granito aquí en la frente, no le hice caso, hasta le hice una canción. Me revisé, me fui con el dermatólogo y me dijo que tenía que hacerme una biopsia. Me puso inyecciones y se siente como si picara una avispa gigante.



“Salió todo bien, (el doctor) mandó a analizarlo y es maligno, ahí fue cuando inventé esta canción (canta): ‘Tengo un tumor en la frente, tengo un tumor maligno en la frente pero yo soy muy valiente’”.



El actor de 86 años comentó que será el oncólogo Javier Kelly quien lleve su enfermedad y quien lo va operar para sacarle “todo”.



“Hay que quitar todo lo malo, la ponzoña, entonces que me tienen que hacer un injerto, quitar piel de la pierna o de la nalga, pero les dije que de la nalga no porque iba a estar muy arrugado de este lado y del otro no”, bromeó de nuevo. Hasta López Tarso soltó una carcajada.



¿El diagnóstico fue cáncer?, preguntó una reportera.



“Pues si usted quiere con mucho gusto, también hice otra canción para eso, era una que cantaba César Costa”, dijo Valdés y en seguida entonó cáncer en la piel.



La cirugía sería después de unas presentaciones en Monterrey y del debut de Aeroplanos en este recinto el próximo 13 de abril.



Daniel Gómez Casanova, empresario que trae de nueva cuenta las puesta en escena, aclaró que el tumor maligno ya está encapsulado, no necesitará hospitalización para que se lo quiten y dos días después le retirarían el parche. No sería necesaria quimioterapia ni radioterapia, “nada que termine en apia” soltó el comediante.



También señaló que varias personas le prometieron ayudarle con el dinero de la operación.