'The Defenders' da a conocer primer avance y fecha de estreno

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Netflix anunció la fecha de estreno de The Defenders de una forma peculiar en un video de apenas 16 segundos.En el primer avance de la serie se ve al equipo de superhéroes entrar a un elevador y se anuncia que el programa se estrenará el 18 de agosto, reportó Entertainment Weekly.El video muestra a Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones y Iron Fist hasta que la heroína descubre la cámara de vigilancia y golpea la pantalla.Al ser destruida, el reloj de la cámara se detiene en el 08:18:20:17, que será la fecha de estreno.Del lado izquierdo de la pantalla, aparecen unos números, (23.253.120.81), mismos que al ser introducidos en un navegador llevan a la página del New York Bulletin , el periódico ficticio del programa.En la página, aparecen noticias relacionadas con los héroes y en el fondo, se confirma cuándo llegará The Defenders a Netflix.El programa será la reunión de todas las series de superhéroes que Marvel ha estrenado hasta el momento junto a la plataforma, donde tendrán que enfrentar a las mafias neoyorquinas y revelar los secretos tras de ellas.