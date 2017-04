"Mama June", irreconocible tras perder más de 100 kilos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

June Shannon, la mamá de Honey Boo Boo, y protagonista de "Here Comes Honey Boo Boo" es una mujer nueva luego de perder más de 100 kilogramos.



La madre de Alana Thompson se sometió a un bypass gástrico hace 22 meses cuando pesaba 220 kilos y apenas salió a la luz en la revista People y un video publicado para E! News .



June Shannon de 37 años perdió la mitad de su peso gracias a varias operaciones (además de bypass tuvo que someterse a varias más para quitarse el exceso de piel), una dieta saludable y una rutina de ejercicio estricta.



"Esta cirugía fue lo más aterrador que he hecho en mi vida, pero creo que había una persona delgada dentro de mí", explicó a People.



La mediática contará el paso a paso del proceso en un nuevo programa que la tendrá como protagonista. Antes del anuncio, Shannon salía disfrazada a la calle para mantener la primicia.