Reaparece Luis Miguel con nuevo look

El cantante Luis Miguel reapareció en redes sociales gracias a las imágenes que publicó en su cuenta de Instagram Emilio Uribe, un famoso estilista y maquillista de Estados Unidos.Uribe publicó hace unos días en la red social una imagen en blanco y negro en donde se le ve de pie junto al cantante. Con el cabello corto, Luis Miguel -quien portaba un traje- se mostró muy sonriente.En otra imagen, a color, se aprecia el cabello más corto de Luis Miguel, que algunos usuarios criticaron por hacerlo parecer más grande y también señalaron que no se le veían las cejas al intérprete.Luis Miguel ha sido noticia en fechas recientes no por su trabajo, sino por las diversas demandas que enfrenta.Debido a que no realizó una gira con él, Alejandro Fernández lo denunció y están en juego millones de dólares.Un ex mánager también lo demandó y por tal motivo le confiscaron un lujoso automóvil.