Hijos de Adame están fuera de peligro

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ahora que un periodo de vacaciones se acerca, el actor Alfredo Adame hace una petición a la gente: “Señores que manejan con el vehículo lleno de niños, a coscorrones o como sea, que se pongan el cinturón de seguridad”. La razón de esta petición es el accidente que su aún esposa Mary Paz Banquells y sus hijos Diego y Sebastián, sufrieron el sábado en la carretera Quéretaro-León.



Debido a la volcadura y por no traer puesto el cinturón, Sebastián salió proyectado por el parabrisas, por fortuna sin consecuencias graves.



“Están fuera de peligro. Mary Paz está bien en lo que cabe, ayer la operaron de la fractura de la clavícula y de la luxación de la muñeca. En un par de horas pasan a Diego y a Sebastián de terapia media a cuartos, yo creo estarán aquí (en el hospital de Celaya) hasta el viernes”.



Explicó que la causa del accidente fue un mal trabajo realizado a un muelle de la camioneta que provocó que se rompiera, pero señaló que no va a proceder contra el mecánico porque no cree que lo haya hecho con mala intención.