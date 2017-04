"Potrillo" celebra "bodas de plata" musicales

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Alejandro Fernández está mas que listo para los dos conciertos que ofrecerá en Hermosillo el próximo 19 y 20 de mayo en el Palenque de la Expo Gan Sonora 2017.



"El Potrillo", se encuentra de manteles largos, pues en plena promoción de su más reciente disco "Rompiendo Fronteras", el cantante celebra el 25 aniversario de haber iniciado su exitosa carrera musical, por la cual es recordado por temas como "Si tú supieras", "Mañana es para siempre", "Te voy a perder", "Cuando digo tu nombre", "Me dediqué a perderte", "Hoy tengo ganas de ti", "Sé que te duele" y más.



Fue a través de sus redes sociales que el intérprete compartió un emotivo video donde se proyectan imágenes y cortos videoclips que recorren los años del cantante en la música, desde donde se le ve como un niño cantando a lado de su padre Vicente Fernández, como un joven adulto vestido de mariachi, hasta imágenes de conciertos y presentaciones recientes.



"Veinticinco años se dicen fácil... Aprendizajes, experiencias maravillosas, amigos, historias, anécdotas, un sin fin de cosas invaluables que no cabrían en estas líneas y que no hay palabras suficientes para describir lo que siento. Gracias por acompañarme, por ayudarme a ser quien soy, por formar parte de esta historia. 25 años que son sólo de ustedes. 25 años #RompiendoFronteras ¡GRACIAS! #AFestejar #AFortunado #25AñosDeTrayectoria #Agradecido #Feliz #VamosPorMaás", escribió el cantante junto al video.



Orgulloso de su "Potrillo"



Alejandro Fernández recibió el cariño de sus seguidores que no dudaron en enviar comentarios con felicitaciones, pero además de ellos, quien también festejó el 25 aniversario del cantante fue su padre Vicente Fernández.



El conocido "Charro de Huentitán" compartió el video de su hijo en sus redes sociales junto a un emotivo mensaje donde celebra la trayectoria de su hijo y destaca el gran orgullo que siente por el crecimiento artístico del cantante a través de los años.



"Hijo, desde que eras pequeño siempre estuve orgulloso de ti y seguro de que llegarías muy lejos. Celebrando tus 25 años de trayectoria artística, no puedo sentirme más honrado de ser tu padre. ¡Por 25 años más!", escribió.



Alejandro es reconocido por vender más de 30 millones de discos en todo el mundo y por su estilo único para interpretar temas en género balada, pop y ranchero. A lo largo de 25 años ha compartido duetos con cantantes como Christina Aguilera, Beyoncé, Juan Gabriel, Leonel García, Chayanne, Marc Anthony, Miguel Bosé, Yuri, Alejandro Sanz y muchos más.



No te pierdas de su espectacular concierto en el Palenque este 19 y 20 de mayo. Los boletos están a la venta en Hotel Courtyard Marriot, Hotel Fiesta Americana y Discos y Novedades con precios de 900, 1200 y 2300 pesos. Venta telefónica en 6624619374.