La Forma del Agua gana el Óscar a Mejor Película

(El Universal)

“La forma del agua” (The Shape of Water), dirigida por Guillermo del Toro, se llevó esta noche el Óscar de Mejor Película, en la gala 90 de los premios a lo mejor del cine en Hollywood.



Un emocionado Guillermo del Toro subió al escenario del Teatro Dolby y revisó el sobre que tenía Warren Beatty para verificar que no hubiera algún error, como ocurrió el año pasado.



“Muchas gracias. Creciendo en México admiraba películas extranjeras y hace algunas semanas Steven Spielberg dijo ‘si llegas a estar allá arriba recuerda que eres parte de un legado de un mundo de cineastas’. Quiero dedicar esto a cada persona joven que quiere hacer cine en todas partes del mundo”, dijo al recibir el premio.



“De niño crecí con películas en México. Esto parece imposible. Todo el que sueña con el poder de la fantasía para contar una historia sobre la realidad del mundo lo puede hacer, esto es un puerta, túmbenla y pásenle”, añadió.



Poco antes en la ceremonia, Guillermo del Toro se había alzado con el galardón de Mejor Director, uniéndose así a sus amigos Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, que también han obtenido los premios.



En la categoría principal, la cinta de Del Toro derrotó a “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, que era considerada la favorita.



Gary Oldman se alzó con el premio de Mejor Actor y Frances McDormand recibió el premio de Mejor actriz.