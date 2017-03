Reboot de "Tron" sería protagonizado por Jared Leto

(GH)

A pesar de que el director Joseph Kosinski (Oblivion) dijo que la idea de "Tron 3" no está muerta, al parecer Disney tendría otros planes para la franquicia.



The Hollywood Reporter aseguró que Disney buscaría comenzar la saga de cero, ya que la idea es concretar un reboot de Tron que no dependa de las películas anteriores que no fueron precisamente un hit económico.



No obstante, THR agrega que la nueva película tomaría elementos del guión que se desarrollan para Tron Ascension, que según Kosinski involucraría elementos del mundo virtual de Tron concretando una invasión al mundo real.



Lo otro relevante es que aunque la decisión aún está en una etapa muy inicial, para esta nueva película buscarían amarrar a Jared Leto para interpretar a Ares, un nuevo personaje, además de producirla junto a Justin Springer, quien ya trabajó en Tron: Legacy.