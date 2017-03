Ed Sheeran comparte cuando golpeó a Justin Bieber

(SUN)

Ed Sheeran confesó una divertida experiencia que tuvo con su amigo y colega Justin Bieber.



El cantante británico contó a The Guardian que por culpa de unas copas de más, golpeó al canadiense con un palo de golf.



“Salimos a un antro. Él solo bebió agua, y yo me emborraché demasiado. Luego fuimos a un club de golf. Se tendió en el piso y puso una pelota sobre su boca y me dijo que la golpeara”, narró Ed.



Sorprendido, Sheeran hizo lo que tenía que hacer: “Car..., necesito hacer esto bien... E hice el swing”, pensó al tiempo que le acomodaba un buen golpe a Bieber.



“¿Has escuchado ese sonido falso en las películas cuando alguien es golpeado en la cara, como una cachetada? Pero en la vida real, cuando alguien es golpeado... ¿escuchas ese sonido seco, vacío?”, bromeó el británico.



“Escuché algo parecido a lo último, y luego vi a su guardia de seguridad mirándome fijamente. Golpeé a Justin Bieber justo en su mejilla, con un palo de golf. Esto fue como uno de mis momentos ‘what the fuc...?’”, finalizó Sheeran, quien ayer presentó su tercer disco Divide.



El primer track lleva por título el nombre de la ciudad de Barcelona. A partir de mayo, el cantante cruzará el Atlántico para presentar su nuevo trabajo en países como Perú, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Puerto Rico, Costa Rica y México, donde por ahora tiene previstos tres conciertos.