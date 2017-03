Primavera con Netflix

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Llegó la primavera y con los estrenos de Netflix pocas ganas darán de salir de casa. En la programación de la plataforma streaming durante este mes destaca la llegada de películas que rompieron las taquillas de cine como “50 Sombras de Grey” a partir del 12 de marzo, protagonizada por Jamie Dornan y Dakota Johnson, donde se relata la apasionada historia de Anastasia Steele y Christian Grey.



Otra cinta que destaca este mes es la aclamada “Boyhood”, un proyecto que tardó años en concretarse y que muestra la evolución de un niño hacia la edad adulta, protagonizada por Patricia Arquette, Ethan Hawke y Ellar Coltrane. Para el público infantil, "Monsters University", de Pixar, ya se encuentra disponible para los fans de Sully y Mike Wazowski en esta divertida precuela de "Monsters Inc".



Lo destacado en series



Luego del fuerte escándalo y polémica en torno a su reunión con "El Chapo" Guzmán, Kate del Castillo tiene su regreso triunfal a través de Netflix, con la nueva serie original de la plataforma, "Ingobernable”, que estará disponible a partir del 24 de marzo. En ella, la actriz encarnará a la primera dama de México a quien se le acusa de matar a su esposo, el presidente.



También este mes, Netflix estrena "Marvel’s Iron Fist", otra más de las series vinculadas a los superhéroes de la famosa casa de cómics, que trata de un millonario con superpoderes y se estrena el 17 de marzo en la plataforma.



Estos son algunos otros de los estrenos de Netflix en películas y series que llegarán a la plataforma este mes.



Programación



1 de marzo

"El Sueño de Walt"

"La delgada línea amarilla"

"Tarde para la ira"

"Rolling Stones: Crossfire" "Hurricane"

"Guardianes de la Galaxia" (Temporada 1)

"Monsters University"

"Pokémon: XY" (Temporada 2)

"Soy Luna" (Temporada 1)



3 de marzo

"Greenleaf" (original de Netflix, Temporada 1)



7 de marzo

"Amy Schumer: The Leather Special" (original de Netflix)



8 de marzo

"Lucha por la libertad"



10 de marzo

"Love" (original de Netflix, Temporada 2)

"Burning Sands" (original de Netflix, Temporada 2)

"Buddy Thunderstruck"



12 de marzo

"Boyhood"

"50 Sombras de Grey"



14 de marzo

"The 100" (original de Netflix, Temporada 3)



15 de marzo

"Gloria"



17 de marzo

"Marvel’s Iron Fist" (original de Netflix, Temporada 1)

"Samurai Gourmet" (original de Netflix, Temporada 1)

"Deidra & Laney Rob a Train" (original de Netflix, Temporada 1)

"El Taller de Julie"



18 de marzo

"Operación Escobar"



24 de marzo

"Ingobernable" (original de Netflix, Temporada 1)

"Grace and Frankie" (original de Netflix, Temporada 3)

"The Most Hated Woman in America" (original de Netflix)



31 de marzo

"13 Reasons Why" (original de Netflix, Temporada 1)

"The Discovery" (original de Netflix)

"Five Came Back" (original de Netflix)