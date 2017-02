Raúl Arévalo se alza con el Premio Goya a la dirección novel

(AP )

El actor y director debutante Raúl Arévalo se llevó el primer premio entregado el sábado en la gala de los Goya del cine español.



Arévalo ganó el premio a la mejor dirección novel por "Tarde para la ira", que cuenta con otras 10 nominaciones y compite con el drama "Julieta" de Pedro Almodóvar y la cinta de fantasía "Un monstruo viene a verme", de José Antonio Bayona, por el premio a la mejor película.



"Lo comparto con mis compañeros de candidatura, a mis compañeros", dijo Arévalo.



La gala, celebrada en el Marriott Auditorium de Madrid, es presentada por el actor malagueño Dani Rovira, quien arrancó dirigiéndose a los nominados destacados y no perdió ocasión de hacer una particular alusión a la restrictiva política del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la inmigración.



"Señor Trump, si nos está viendo, aquí cine se escribe con 'i' latina", dijo Rovira.



"Un monstruo viene a verme" encabeza la lista de candidatos con 12 nominaciones que también incluyen guion adaptado, actriz de reparto (Sigourney Weaver), dirección artística y música original, entre otras. Liam Neeson, Felicity Jones y Weaver forman parte de un elenco internacional que teje la dura historia de un preadolescente (Lewis MacDougall) atormentado por pesadillas muy reales mientras lidia con la enfermedad terminal de su madre.