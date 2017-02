Mi mayor necesidad… ¡Verlo en Hermosillo!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Su música toca las fibras más sensibles de los enamorados y aquellos que aspiran por el amor verdadero…pero para Marco Antonio Solís, ¿qué es el amor?



"Personalmente creo que el amor es esa fuerza divina que conocemos como Dios. Todo aquel que esté enamorado está activando la esencia de esa divinidad que todos llevamos en nuestro ser. Necesitamos un mundo menos distraído y más enamorado"; contestó "El Buki" en exclusiva para EL IMPARCIAL; quien está listo para celebrar el mes de los enamorados en Hermosillo con un romántico concierto que ofrecerá el próximo 18 de febrero a las 21:00 horas en Expo Fórum.



"El público sonorense es muy cálido y expresivo yo solo espero eso, que vayan con toda la disposición de divertirse y hacer una fiesta grande llena de buenas emociones", expresó.



A continuación, te invitamos a leer lo que el cantautor michoacano dijo sobre el marco de su tour de 40 años de trayectoria artística que prepara para la capital de Sonora.



Después de 40 años de trayectoria artística, ¿Cuál el momento más memorable que vivió en un escenario?



Tengo muchos momentos memorables pero si tuviera que destacar uno sería cuando participe en el festival en Viña Del Mar en Chile en el año 2005.



¿Qué significa para usted ser el único artista latino incluido en la lista Hot Tours, ocupando el tercer lugar junto a Black Sabbath y Guns N’ Roses?



Un gran orgullo como Mexicano primeramente y por ende como latino. Siempre he sostenido que el esfuerzo con disciplina nos conducen a metas inimaginables.



¿De qué forma apoyó a su esposa Cristian Solís, quien debutó como conductora de televisión al presentar "Su nombre era Dolores, la Jenni que yo conocí" de Univisión?



En realidad fue algo que le ofrecieron hacer de un momento a otro, le emocionó la idea ya que ella compartió buenos momentos con Jenni (Rivera) también así que a los dos nos gustó el proyecto.



Usted es uno de los máximos exponentes en música romántica, ¿Cuál es la musa de su inspiración?



Me considero un compositor inspiracional, sólo me dejo llevar por las melodías y letras que inesperadamente empiezan a fluir en mi mente y en mi alma.



En estos tiempos de intolerancia, miedo e indiferencia, ¿Cuál es el mensaje que le gustaría dar a su público mexicano?



Yo creo que tenemos que comenzar por responsabilizarnos individualmente de nuestro bienestar. Tenemos que creer y desarrollar nuestro potencial interno, cuidar lo que pensamos y hacemos y fortalecer nuestra fe en Dios. Lo único que podemos cambiar es nuestra actitud ante las circunstancias externas.



¿Cuáles son los proyectos que preparará este 2017?



Viene en camino un nuevo proyecto con canciones inéditas y versiones nuevas de algunos temas que grabe con Los Bukis, gira por México, España, Sudamérica y USA.



¿Hay planes para nuevas colaboraciones musicales?



Existen dos o tres invitaciones para colaboraciones pero aún no hay nada definido hasta el momento.