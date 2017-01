Blim ensaya nuevas formas de difusión

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Con una cartera que incluye el lanzamiento de al menos siete series para este año 2017, Televisa apostaría a la difusión de algunas primeramente en YouTube, para generar ruido entre el público.



Eduardo Clemesha Herrera, vicepresidente de formatos y nuevos contenidos de la empresa de comunicaciones, señala que el terreno es nuevo para ensayar diferentes tipos de promoción.



Entre los contenidos pensados para la plataforma digital Blim se encuentran la comedia “Las 13 esposas” de Wilson Fernández, la adaptación de la novela “Diablo guardián”, y la de suspenso y terror “Dogma”.



“Hoy no hay reglas de cómo lanzar un proyecto, podemos agarrar algo y sacarlo por el canal de Las Estrellas, o soltarla en Blim o dos episodios en YouTube y, por qué no, generar con eso ganas de suscribirte a la plataforma, iremos probando poco a poco, Televisa está en varias plataformas”, señala el ejecutivo. “Creo que con 40 y 20 (con Mónica Huarte y Jorge Van Rankin) pusimos dos episodios en YouTube, estaba recién nacida la plataforma (Blim) y queremos seguir jugando con eso”, añade.



De acuerdo con datos de la empresa The Competitive Intelligence Unit que fueron dados a conocer durante el mes de diciembre, la ventana digital de Televisa cuenta con 17.5% del mercado nacional.



Se encuentra por abajo de Netflix, que contabiliza 70.1% y encima de Claro Video que cuenta con 9.3%.



En México, las llamadas OTT (Over The Top) superan los 6 millones de hogares; Blim ya rebasó el millón de suscriptores en menos de un año.



Blim acaba de estrenar la serie “Blue Demon” en plataforma, pero esto no impidió transmitir los primeros dos episodios tras la final del futbol mexicano, el pasado día 25.



“Estamos en una posición de cambio por positivo para crear contenidos, generando historias nuevas, complementándose con las telenovelas que tiene Televisa de calidad”, expresa.



Otra serie que traen es “Sincronía”, dirigida por Gustavo Loza (Los Héroes del Norte y ¿Qué culpa tiene el niño?) donde un hecho se ve desde cuatro ópticas diferentes.



“No importa cuál episodio veas, porque termina tejiéndose”, apunta.



“(En series) no hay nada nuevo bajo el sol, pasamos leyendo muchos proyectos, muchos guiones y creemos que pueden conectar con el público, ojalá estemos acertando”, destaca.