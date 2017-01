Lo que le espera a los famosos...

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El 2017 arrancó con proyectos, metas, propósitos y especulaciones sobre qué es lo que deparará este año; y para las celebridades no es la excepción, pues es inevitable preguntar a diario qué es lo que le espera a su afamada vida artística.



En este caso, los astrólogos Kitty Bracho y Nando Plaza hicieron predicciones sobre lo que pasará en la vida profesional y personal de famosos nacionales e internacionales; que en su mayoría estuvieron en el ojo público a lo largo del año pasado.



Nando Plaza explicó que aunque son predicciones, nada es un hecho, pues “los astros inclinan, pero no obligan”.



A continuación, esto es lo que, en palabras de los astrólogos, sucederá con estos famosos durante este 2017:



Lucero



“Tendrá un año bastante desgastante, pasará desapercibida y con papeles efímeros. Rechazará las pocas ofertas que le ofrezcan incluso televisoras extranjeras, ya que no está dispuesta a cambiar de residencia. Enfrentará chismes relacionados con infidelidad, mentiras y momentos bochornosos. No ve atrás, se le olvida viajando y recorriendo el mundo...”, Nando..



Eva Logoria



“Materializará todo. Será un año de trabajo, se ve nuevamente en los reflectores grabando una cinta o serie, vida social muy activa. Cambiará de residencia dos veces al año, y a pesar de no tener planes de ser madre, está bastante fértil para dar vida incluso a un nuevo ser en esa dinastía...”, Nando.



Vicente Fernández



“El público no acepta su retiro, por lo que es posible que volvamos a verlo dentro de los escenarios por algún homenaje o celebración especial. Su salud será su prioridad, enfrentará en el año varios momentos difíciles que tal vez no serán del dominio público pero que indiscutiblemente lo irán disminuyendo poco a poco....”, Kitty.



Shakira



“Tendrá nueva producción discográfica, participará en eventos de talla internacional y seguirá brillando. Caminará de la mano de su querido Piqué y sus hijos serán el faro de luz. Debe cuidarse, será susceptible a sufrir algún tipo de accidente o caída que no significará nada de gravedad...”, Kitty.



Ricky Martin



Se relacionará con personalidades del deporte y políticos. Tendrá tres pérdidas importantes en su familia y amigos, ausentándolo de los reflectores; hará una pausa para poner atención a asuntos personales. Después de junio vuelve con todo, sabremos que se hizo de una nueva residencia en un país bajo de Europa...”, Nando.



Brad Pitt



“Enfrentará algunos problemas económicos. La separación parece que pegará más fuerte a él y tardará más en superarlo. Profesionalmente seguirá siendo el número uno: Hemos de verlo en papeles mucho más versátiles. ¿Amores? Lo asociarán con muchas parejas pero se tomará su tiempo antes de iniciar algo...”, Kitty.



Justin Bieber



“El drama no ha terminado. Su vida llena de música y fama y dinero a manos llenas continuarán llevándolo por un camino sinuoso de excesos. Continuará sumando éxitos a través de sus canciones. Debe tener cuidado porque volando tan alto bien pueda caer en estados de ánimo que lo llevarán del cielo al infierno...”, Kitty.



Kate Del Castillo



“El año, a pesar de estar lleno de grandes oportunidades, al parecer no la pasará nada bien, ya que debido a los últimos acontecimientos relacionados con la entrevista realizada a El Chapo Guzmán, se le han cerrado algunas puertas sobre todo el territorio mexicano. Comenzará a incursionar terreno en el extranjero, buscando posicionarse como la gran artista que es. Sentimentalmente, mucho amor, mucho romance”, Kitty.



Thalía



“Podría enfrentar problemas económicos. ¿Será que no le va a ir bien en los múltiples negocios que tiene como empresaria? Por fortuna cuenta con el apoyo de su esposo, quien seguirá impulsando su carrera. Podrían nombrarla embajadora de alguna asociación internacional o trabajando en beneficio de alguna causa. Poco trabajo en los escenarios...”, Kitty.



Angelina Jolie



“Los dimes y diretes por su divorcio podrían ocasionarles trastornos en la salud; se recuperará rápido. Hará producciones cinematográficas que la consolidarán aún más como actriz. Los viajes serán su refugio y puede que practique una disciplina espiritual. Saldrán a la luz los pleitos que enfrentarán para dividir ganancias...”, Kitty.