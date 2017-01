Entre libros y castañuelas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La doctora Gabriela Estrada ofrecerá una charla titulada “Aportaciones del Flamenco al Ballet” este miércoles 4 de enero a las 19:00 horas en el Museo de Arte de Sonora.“Quise aprovechar mi visita para agradecer el apoyo por esta iniciativa del doctorado que he realizado con estudios avanzados de Flamenco. Gracias a Dios nos fue muy bien y todo esto fue como meterme a otro país y absorber todos sus valores artísticos y culturales”, agregó.“Descubrí muchas similitudes entre el flamenco y el ballet, y me dediqué al tema debido a las influencias que recibí en mi juventud. Hice mi grupo de danza y gracias a la beca que recibí pude impulsar mi investigación”, continuó.El motivo de la charla es compartir los descubrimientos de esta investigación así como agradecer a las instituciones educativas y culturales por el apoyo brindado en este proceso, en particular al Fecas por la beca otorgada en 1999 para realizar investigación sobre la danza española en España, al Instituto Sonorense de Cultura y al Imcatur por los apoyos brindados en producción con los cuales se realizaron numerosas presentaciones en Hermosillo con Dance Collage, al Programa Editorial de Sonora por apoyar mi primera publicación El Desarrollo Coreográfico de El Sombrero de Tres Picos a través del Siglo XX en colaboración con la Universidad de Sonora y a la Unison por el apoyo en el proceso de investigación de la tesis doctoral realizada en España.Su tesis recibió calificación sobresaliente y mención Cum Laude el pasado 12 de diciembre en la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla.