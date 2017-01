Una pasarela de éxitos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La impulsora de belleza y coordinadora del modelaje en Sonora, Analy Loera, falleció ayer martes 3 de enero; a causa de complicaciones en su salud.



La presidenta de Miss y Mr. Turismo México, conductora de 8 Belleza Infinita, trabajadora de Señorita México U.S. y coordinadora de Telemundo Internacional, fue la organizadora principal de Nuestra Belleza Sierra de Sonora, una iniciativa que persiguió y vio nacer a base de su esfuerzo.



En el 2014, Analy Loera ofreció una entrevista a César Márquez donde habló sobre su trayectoria y los retos de su carrera en el modelaje.



"Yo nací en Nacozari, Sonora; viví ahí hasta los 18 años que salí para estudiar modelaje. Hice la mayor parte de mis estudios en Estados Unidos y luego regresé a México a hacer mi especialidad como Licenciada en Ciencias de la Comunicación", reveló en aquel entonces.



"Tuve muchos retos en mi trayectoria. Cada vez que enfrento un nuevo proyecto es un reto muy grande para mí. No puedo decir cuál porque todos son importantes, todos son muy fuertes. Hace dos años que regresé a Hermosillo y mi mayor reto fue comenzar con el certamen de Nuestra Belleza Sonora", dijo en aquel entonces Analy Loera.



"Estuve estudiando un año como se manejaban certámenes de belleza en Estados Unidos y cada proyecto que tengo lo agarro y digo ‘Este es un reto, me va a salir y bendito Dios trabajo muy bien’, y así puedo realizar todo lo que me proponga", agregó.



Analy destacó que se sentía realizada, pues en su vida se dedicó a estudiar aquello que la hiciera feliz y se proyectó para terminar todas las metas que se propuso. En aquel entonces, habló de realizar su más reciente sueño: su propio programa de televisión.



"No me falta nada en mi vida, me siento totalmente realizada. Siempre habrá algo nuevo que traerá algo de felicidad a tu vida. Soy madre de dos, estuve casada 13 años, soy una mujer completa y feliz con mucho éxito. Me lo creo yo, y al creerlo me siento así", continuó.



"Uno de mis sueños es tener un programa de televisión y ya se me está cumpliendo. Todavía no puedo dar muchos detalles pero es en televisión por cable. Es un programa espectacular, sin presunción recibí algunas ofertas pero después de revisarlas y ver lo que yo quería transmitir, decidí enfocarme a esto", finalizó.



UN POCO DE SU TRAYECTORIA



A los 17 años, comenzó modelando para Palacio de Hierro en la Ciudad de México. A partir de ahí su carrera comenzó a impulso, lo que la llevó a trabajar en Estados Unidos para Univisión y Telemundo.



Con la experiencia de su lado, regresó a Sonora para hacer su primer curso de modelaje y un Fashion Show en La Hacienda San Miguel, de San Pedro con el apoyo de Televisa Hermosillo y la aprobación de Lupita Jones para realizar el concurso alterno de Nuestra Belleza en los estados, donde se unieron doce municipios de la Sierra Alta de Sonora.