Valeria Maldonado da voz a las mujeres

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La actriz que prestó su voz en la película Coco, versión en inglés,regresa a México para realizar el proyecto cinematográfico Sisters



A raíz de los sismos, emitió un mensaje de superación y fortaleza.



Mujeres fuertes, decididas y valientes es lo que quiere ver la actriz y modelo Valeria Maldonado, una fémina con sangre mexicana que ha triunfado en Estados Unidos con su talento y voz.



Residente de Los Ángeles, no olvida sus raíces y hoy más que nunca busca satisfacer su necesidad de acercarse al país del cual migró para lograr cumplir su sueño de actuar.



El sismo del pasado 19 septiembre la movió a emitir un mensaje de superación y fortaleza que espera conecte con el público mexicano, en especial con las mujeres, usando como referencia su propio éxito.



Tras prestar voz a decenas de personajes femeninos en la versión en inglés en la película de Disney Pixar, Coco y encarnar figuras de mujeres que requieren un alto nivel de capacidad actoral en series como Castle, Casual y Jimmy Kimmel Live, ahora regresa a México para realizar un proyecto cinematográfico que ella misma lidera y que llevará el nombre de Sisters, en el cual plasma vivencias personales de su proceso para ganarse un lugar dentro del medio de la actuación.



“No me ha tocado discriminación por mi origen, pero no pasa lo mismo con los límites que han tratado de imponerme por el simple hecho de ser mujer”, cuenta.



Valeria confiesa que a partir de incursionar como productora su sentir es de quien ve subestimado el potencial de una mujer ante un mundo que sigue prestando más importancia al trabajo que emerge de la mente de un hombre, pero celebra que se empieza a vislumbrar un cambio gradual aunque contundente en el camino a la equidad de género.



“Desafortunadamente, aún veo que se les respeta más a los varones pero debo admitir que ya se siente una revolución en Hollywood donde esto está cambiando”.



Plantea que hay detalles irrelevantes que siguen robando la atención en lo que respecta al talento de sus congéneres.



“No sólo pasa en esta industria, en general siempre te van a criticar por tu forma de vestir, tu físico... Les salta cuando descubren que las mujeres vamos en serio y no sólo tenemos ideas lindas. Necesitamos hombres que estén conscientes y que nos quieran ayudar a que seamos vistas distinto, y sí existen; me ha tocado trabajar con ellos, uno de éstos es mi productor Gonzalo Ruiz de Velasco.