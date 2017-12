El muro no los detiene

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Llegar Broadway (algo que han hecho Bianca Marroquín, Jaime Camil, Mauricio Martínez y Jaime Lozano) no ha sido cosa sencilla.



“Ha sido muy difícil abrirnos camino acá porque hay mucha gente haciendo lo mismo que nosotros, pero tenemos la ventaja de venir de otro país, de tener otra cultura, eso a veces nos ayuda bastante, pero cuando uno trabaja duro haciendo lo que ama tarde o temprano tiene una recompensa y es lo que estamos haciendo, trabajando por poner el nombre de México en alto, muy orgullosos de quienes somos y de donde venimos”.



Para Jaime Camil quien el año pasado protagonizó junto con Bianca el musical Chicago, logrando que por primera vez dos mexicanos encabezaran una compañía en Broadway, en realidad las dificultades comienzan desde casa, porque aseguró que en México muchas veces influyen cosas como que si eres actor de televisión no puedes hacer teatro, o si eres rico o no.



“En Broadway no le abren o cierran la puerta a nadie por ser mexicano o latino, te abren la puerta porque tiene una buena audición, esa es la verdad y en países latinoamericanos quizá el resentimiento sí juega una parte importante en la decisión”.



Mauricio explicó que aún existen ciertos prejuicios a la hora de buscar una oportunidad, sobre todo por la situación política que desde hace un año se vive en EU y de todas las cosas que se escuchan de México, desde la situación de violencia hasta el asunto del muro, pero ellos como comunidad tratan de contrarrestar esto a través del arte y la cultura, pero sobre todo con lo que ellos saben hacer arriba del escenario y que aprendieron con grandes figuras en México, dígase un Héctor Bonilla, Olivia Bucio o Jacqueline Andere.



“Creo que ahorita hay un poco más de aceptación, han pasado muchas cosas políticamente muy fuertes y se nos da la plataforma para ser escuchados. Antes yo sólo estaba tratando de hacer mi trabajo, pero ahora me doy cuenta que va más allá de mi situación artística, también mi voz cuenta, son una imagen y una voz fuerte a la que voltean mis seguidores, como que importa que me involucre y que mi valor y mi esfuerzo importa, el que yo me mantenga activa y unida a todo lo que está sucediendo allá para representar a mi gente”, expresó Marroquín.