Banda MS emociona a la Arena Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Por primera vez en su historia, la Banda MS de Sergio Lizárraga se presentó en la Arena Ciudad de México, foro en el que ofrecieron un emotivo concierto de tres horas ante más de 20 mil personas.



La agrupación mantenía la expectativa de cómo la recibirían, pues en la capital del país habían hecho conciertos en el Auditorio Nacional, por lo que no dejaron de agradecerle al público que hayan hecho posible una exitosa presentación.



Al tratarse de una ocasión especial, la agrupación presentó un nuevo “show” que incluyó una escenografía especial con pantallas gigantes en medio y arriba del escenario, que sirvieron además de entarimado elevado.



En estas se proyectaron pequeñas historias que tenían una conexión con las canciones y para celebrar su primera vez en la Arena Ciudad d México, los músicos lucieron un saco color vino que combinaron con camisa blanca y pantalón negro.



La fiesta comenzó con “Se va muriendo mi alma” y “Me vas a extrañar”, que fueron aplaudidas y coreadas de principio a n, y tras estas canciones, Oswaldo Silva, uno de los vocalistas se dirigió al público.



“Esta es una de las noches más esperadas de la Banda MS, estamos con la expectativa a flor de piel, porque vimos un escenario enorme, por eso queremos darles las gracias, queremos que sea una noche de esta”, expresó Silva.



La velada continuó con “Es tuyo mi amor”, y en las pantallas se proyectó a una chica que recibe la llamada de Alan Ramírez y le dedica “Mi razón de ser” y “El patrón”.



La dinámica con el público nunca paró, por ello “instalaron” un gritómetro” que elegía la siguiente canción de acuerdo a lo fuerte de los gritos, y fue “Qué bendición” la elegida para ser interpretada. A esta le siguieron “De haber sabido”, “Piénsalo”, Pásame un bote”, “Cacahuates pistaches”, “Si te dejo de querer”, “A mi también me vale”, “Hermosa experiencia”, “Háblame de ti” y “A mi me está doliendo”.



La energía del público se desbordó en todo el “show” e incluso muchos de los temas fueron cantados sólo con el público, como en “El color de tus ojos”, “Excepto a ti”, “No me pidas perdón”, “Qué fuimos”, “Mi olvido” y “Ayer la vi por la calle”.



Tras un receso, en la pantalla apareció Oswaldo y Alan para interactuar con el público en lo que se cambiaban de ropa por un saco blanco y camisa negra e interpretar así “Tengo que colgar”.



De nueva cuenta se proyectó el “gritómetro” que escogió “Solo con verte”, y el momento del baile comenzó con “El sinaloense”, mientras se proyectaban imágenes del puerto de Mazatlán, y la noche continuó con “El mechón”, y “Me gusta su vieja”. “Las cosas no se hacen así” también pudo escucharse en el foro y, en “A lo mejor”, la banda subió un niño que siguió la canción junto con ellos.

Después de llevarlo con su familia, se pudieron escuchar “Mi mayor anhelo”, y “Me gustan los retos de amor”.



En una dinámica, la banda pidió al público que grabaran la canción “Tú postura” con sus celulares y después lo invitó a enviarlo a una dirección de correo electrónico, pues estos serán utilizados para realizar el videoclip oficial de dicho corte.



Después de dos horas y media de concierto, los integrantes de la Banda MS se despidieron, pero la gente no los dejó irse y sin abandonar el escenario cantaron “Por este amor”, “Mi gusto es”, “El rey”, “Acá entre nos”, “Me vas a extrañar” y volvieron a interpretar “El color de tus ojos”, con la cual dijeron adiós.