Harvey Weinstein enfrenta dos nuevas investigaciones

LOS ÁNGELES, California(AP )

Las autoridades de Los Ángeles y Nueva York iniciaron nuevas investigaciones a Harvey Weinstein, las más recientes en una serie de pesquisas penales sobre el comportamiento del desacreditado magnate del cine que ha desatado un escándalo de acoso sexual en Hollywood y otras industrias.



La fiscalía de Manhattan dijo que un fiscal superior investigará las denuncias de la actriz de "Boardwalk Empire" Paz de la Huerta, quien dijo a CBS News que Weinstein la violó dos veces en el apartamento de ella en el 2010. La vocera de la fiscalía Joan Vollero dijo que la policía de Nueva York también participa de la investigación, pero no se proporcionaron más detalles.



De la Huerta dijo a CBS News vía telefónica que la primera violación ocurrió en octubre de 2010 luego que Weinstein la llevó a casa después de una fiesta, insistió en tomar un trago en el apartamento de la actriz y la violó.



La segunda violación, dijo, ocurrió en diciembre del 2010 después que Weinstein fue a su apartamento. Ella había estado bebiendo y no estaba en condiciones de dar su consentimiento, dijo la actriz, según CBS.



La policía de Los Ángeles está investigando denuncias sobre Weinstein del 2015, pero el vocero Josh Rubenstein dijo que no podía dar detalles. El departamento también está investigando una denuncia de una actriz y modelo italiana que dijo que Weinstein la violó en el 2013.



La representante de Weinstein, Sallie Hofmeister, reiteró en un comunicado que el productor de Hollywood de 65 años niega todas las denuncias de sexo no consensual.



Las autoridades en Beverly Hills y Londres también están investigando a Weinstein por posibles casos penales.



Hace un mes, el New York Times sacó a la luz las denuncias de acoso sexual contra Weinstein, quien fue despedido de la compañía que cofundó y expulsado del sindicato de productores y la organización que otorga los premios Óscar.



Tras las acusaciones contra Weinstein, se han multiplicado las denuncias de acoso y abuso sexual contra hombres poderosos en Hollywood y otras industrias.



CNN reportó el jueves que ocho exempleados de "House of Cards" sostienen que Kevin Spacey hizo de la producción un sitio de trabajo "tóxico" y un ex empleado alega que el actor abusó sexualmente de él.



Las identidades de los trabajadores fueron retenidas por temer estos que sus carreras sufran efectos colaterales, dijo el canal de cable.



Entre ellos está un ex asistente de producción que alega que Spacey abusó de él durante una de las primeras temporadas de la serie de Netflix, y CNN reportó que todos describieron el comportamiento de Spacey como depredador.



El reporte acusa a Spacey de acosar a empleados que en su mayoría eran hombres jóvenes, tocándolos inapropiadamente sin su consentimiento o haciendo comentarios crudos.



Netflix ha suspendido la producción de la serie, que llegaría a su fin tras su sexta temporada. El servicio de streaming y los productores de "House of Cards" dijeron el jueves que una de las denuncias contra Spacey involucraba un comentario y gesto hecho durante la producción de la primera temporada en 2012. Después, Spacey participó voluntariamente en un entrenamiento y la productora Media Rights Capital dijo que desde entonces no recibió más quejas contra el actor.



La compañía productora dijo que ha establecido una línea directa para quejas y que las investigará a fondo. No hubo novedades sobre el futuro de "House of Cards" el jueves.



Una persona con conocimiento de la decisión dijo el jueves por la noche que el publicista de Spacey y la agencia de talento CAA se distanciaron del actor ganador de dos Oscar. Sus representantes dijeron el miércoles que estaba en tratamiento por un trastorno no especificado.



También el jueves, el actor Corey Feldman apareció en "The Dr. Oz Show" y nombró al hombre que dice que abusó de él cuando era un adolescente.



Feldman hizo sus declaraciones en una entrevista con el anfitrión del programa, Mehmet Oz, y en una llamada televisada que Oz dijo fue al Departamento de Policía de Los Ángeles.



El oficial de la policía de Los Ángeles Drake Madison dijo que el departamento estaba al tanto del programa, pero que no había recibido una denuncia formal.



The Associated Press está reteniendo el nombre del hombre mencionado por Feldman porque éste no pudo ser localizado para hacer declaraciones.



Feldman, de 46 años, alcanzó la fama en los 80 con películas que incluyen "Gremlins", “Los Goonies" y "Stand by Me" (“Cuenta conmigo”).



Aunque el resultado de las investigaciones penales tras las denuncias contra Weinstein sigue siendo incierto, el productor podría tener que dar una declaración jurada en una demanda presentada por su antigua compañía.



Los abogados de The Weinstein Co. dijeron a un juez en Delaware el jueves que quieren una declaración jurada del productor, quien exigió acceso a su expediente laboral y sus correos electrónicos.



Weinstein dice que necesita los documentos de The Weinstein Co. Holdings para defenderse en potenciales casos civiles y penales, y para ayudar a la compañía a responder a una investigación de derechos civiles emprendida por el procurador de Nueva York.



El juez dijo que Weinstein podría ser llamado a declarar bajo juramento aun cuando su abogado dijo que una deposición sería "delicada" y "plagada de problemas", dadas las investigaciones criminales en curso por las múltiples denuncias de abuso sexual en su contra.