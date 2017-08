Bieber no será acusado por accidente con fotógrafo

LOS ANGELES (AP )

Justin Bieber no enfrentará cargos por golpear accidentalmente a un fotógrafo de celebridades con su camioneta el mes pasado.



Los investigadores determinaron que no hubo violaciones por parte de Bieber ni del fotógrafo y ninguno será citado a comparecer ante la justicia, dijo la policía de Beverly Hills Elisabeth Albanese.



Bieber golpeó accidentalmente a un paparazzo de 57 años en Beverly Hills, California, al salir de un evento el 26 de julio.



La policía dijo que el cantante de 23 años cooperó con las autoridades tras el incidente, ocurrido días después de que el músico cancelara su gira mundial “Purpose” cuando aún le faltaban fechas en Asia.



Bieber escribió un largo mensaje en Instagram la noche del miércoles en el que dijo que le gradecía a sus fans pero que también quiere que su vida y su carrera sean sostenibles. El mensaje no menciona directamente el accidente del 26 de julio.