Selena Gomez habla de su terapia y de The Weeknd

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La cantante estadounidense Selena Gomez habló de la terapia que tomó el año pasado, por encontrarse exhausta y con problemas emocionales.



En una entrevista para “InStyle”, la joven de 25 años ofreció detalles del tratamiento al que se sometió.



“Estuve fuera 90 días y fue lo mejor que pude haber hecho. No tenía teléfono. Estaba asustada, pero fue increíble y aprendí mucho”.



Comentó además que desconectarse del mundo le sirvió bastante y tomó terapia con caballos. Al final, se dio cuenta que el tomar terapia la había vuelto más fuerte para los demás.



Aunque reconoció que aún tiene días difíciles, señaló que está en un lugar mucho más saludable y feliz con su noviazgo con The Weeknd. “Soy afortunada, porque él es más mi mejor amigo que cualquier otra cosa”.



Sin embargo, hay algo que Gomez aún no termina de asimilar y es la popularidad que tiene en redes sociales y las críticas que llegan con esto.



La cantante es la persona con mayor número de seguidores en Instagram, 124 millones, y la cifra crece día con día.



“Está bien estar conectado, ver cosas y tener una idea de lo que tus amigos están haciendo, pero también permite a la gente creer que necesitan verse o ser de cierta manera… tienes gente fea tratando de sacar cosas negativas de ti y la energía te hace sentir mal contigo. No puedes evitarlo. Es difícil encontrar quién eres durante todo ese desorden y presión”, explicó.