"El Cefat aún es rentable", afirma Raúl Quintanilla

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El cambio en la forma de trabajo de los actores, que van de una a otra empresa sin atarse a contratos de exclusividad, hace preguntarse si aún funciona educar actores en escuelas de televisoras como Azteca, suponiendo que mucho de ese talento no será exclusivo. Para Raúl Quintanilla, director del Centro de Formación de Actores para la Televisión (Cefat), la respuesta es sencilla: Sí.



"En relación a lo que pensamos, la escuela sigue siendo profundamente rentable, el último gran éxito de la empresa lo dio Bárbara de Regil con 'Rosario Tijeras', ahora van nueve personas más en nuevas producciones que se están haciendo, hay que entender que por más que haya actores de muchos lados cada cadena debe tener sus actores especiales, que le den una estilística".



El también director teatral considera que pese a que todo puede llegar a su fin en el mundo de la televisión, no es el caso del Cefat, escuela de la que han salido actores como Andrés Palacios, Ana Serradilla y Silvia Navarro.



"Una cosa es ir en picada y otra los procesos administrativos, yo le puedo decir que me siento completamente orgulloso del trabajo que hemos hecho sacando cientos y cientos de actores que no sólo se dedican a la tele, al nivel de calidad no está en picada, lo otro son cosas que a mí ya no me preocupan".