'The Flash' revela identidad de Savitar

(GH)

The Flash por fin reveló su mayor incógnita de la tercera temporada y lo ha hecho en el episodio ‘I Know Who You Are’ (3x20) que se emitió el pasado 2 de mayo.Hacia el final del capítulo, Barry Allen descrubre que Savitar es una versión futura de sí mismo, por lo tanto sería ‘el flash del futuro’.Tal revelación explica de cierta manera cómo Savitar sabía tanto acerca del equipo Flash pero todavía no explica porqué la versión futura de Barry querría matar a Iris West, razón que saldrá a la luz en el próximo capítulo titulado ‘Cause and Effect’ (3x21).