Dos reinas del Mariachi

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una noche de emoción, coros y nostalgia fue la que transcurrió en el Palenque de la ExpoGan el lunes 1 de mayo, pues las cantantes Guadalupe Pineda y Aída Cuevas se apoderaron del redondel con lo mejor de su trayectoria en la música ranchera. Cada una con una presentación diferente, se dio a la tarea de llevar al público al hilo de la emoción.



Puro Amor



Con un vestido color rosa mexicano la tapatía Guadalupe Pineda hizo su aparición en punto de las 23:23 horas en compañía de 5 músicos para abrir la noche con la canción "Qué bonita es esta vida", para después seguir con un popurrí del maestro de la composición Armando Manzanero, con los éxitos "Nos hizo falta tiempo" y "Contigo aprendí".



"Es un enorme placer estar en Hermosillo con ustedes. Hace muchos años que no hacía palenques. Es un público maravilloso y es para mí una gran oportunidad estar con ustedes. Amo esta tierra, Sonora es maravillosa", expresó la cantante.



Una sola voz



El público y Guadalupe Pineda hicieron voz unísona al momento de que la cantante se dispusiera a interpretar "Estoy en el rincón de una cantina", pero fue con "Un puño de tierra" que el público tomó fuerza coreando junto a la artista. "De este mundo no nos vamos a llevar nada. Ni el carro ni las joyas ni nada material. Mejor hay que preocuparse por el legado que dejamos en nuestras familias brindándoles educación", comentó Guadalupe Pineda en medio de la canción.



"Costumbres", "No me vuelvo a enamorar", "Jacinto Cenobio", "Rayito de luna", "Sabor a mí", "Cómo han pasado los años", "Si te hablan de mí", y "Deja que salga la luna" también formaron parte de la escena musical de la noche.



Tras un amplio cancionero, Pineda se despidió entre aplausos y gritos, pero la emoción del público provocó que la cantante regresara al redondel para despedirse con algunos temas, entre los que destacó "Yolanda".



¡Viva la música ranchera!



Aída Cuevas y el Mariachi Juvenil de Tecatitlán protagonizaron la segunda parte de la noche del Palenque.



La intérprete de canciones como "Quizás mañana" y "Te vas a quedar con las ganas" apareció en el escenario vestida con un traje de mariachi negro en punto de las 00:37 horas.



La máxima exponente de la música mexicana sorprendió con su calidad vocal al interpretar melodías como "El pastor" "Te sigo amando" y "Así fue".



"Estoy agradecida con todos y cada uno de ustedes. Gracias por hacer magia conmigo. Gracias por su cariño, por tantos años de estar con ustedes a través de cassettes, cd’s y hoy a través de las plataformas digitales. Gracias por tanto. ¡Y que viva la música del mariachi!", comentó la cantante emocionada.



Homenaje a Juan Gabriel



La cantante realizó un homenaje al fallecido "Divo de Juárez", en el cual a través de un video se logró realizar un dueto entre ambos intérpretes.



Los aplausos del público se hicieron notar al recibir grata sorpresa, pues canciones como "Para qué llorar", "Ya no me interesas" y "De qué manera te olvido" sonaron en el redondel.